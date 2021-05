Intet mindre end 50 millioner euro.

Det var angiveligt den nette sum, som syv gerningsmænd forsøgte at få med sig, da de onsdag eftermiddag begik væbnet røveri mod en pengetransport i det nordlige Amsterdam.

Det skriver Reuters, som citerer det hollandske nyhedsbureau ANP.

Og det gik voldsomt for sig.

Foto: LAURENS BOSCH Vis mere Foto: LAURENS BOSCH

Vidner fortæller, at de hørte flere skud bliver affyret i forbindelse med røveriet. Gerningsmændene menes at have anvendt automatvåben under hold-up'et.

Endnu vildere gik det for sig, da røverne tog flugten med adskillige politibiler i hælene.

Dramaet kulminerede i den lille by Broek nord for hovedstaden, hvor gerningsmændenes flugtbil brød sammen, og de derfor forsatte flugten til fods hen over en mark.

Beboere i området optog en video, hvor man kan se gerningsmændene løbe alt, hvad remmer og tøj kan holde. Der lyder massevis af skud, men hvorvidt det er røvere eller politiet, der affyrer dem, fremgår ikke.

En dramatisk politijagt efter et voldsomt røveri endte onsdag formiddag i den lille by Broek tæt på Amsterdam. Foto: LAURENS BOSCH Vis mere En dramatisk politijagt efter et voldsomt røveri endte onsdag formiddag i den lille by Broek tæt på Amsterdam. Foto: LAURENS BOSCH

Videoen blev efterfølgende blevet delt på nettet.

Hollandsk medier skriver, at en røver mistede livet under flugten, og at to andre blev såret.

I alt blev syv mand anholdt efter flugtforsøget.

»Det er et mirakel, at ingen andre kom noget til,« sagde talsmand for politiet i Amsterdam, Rob van der Veen, efterfølgende ifølge det hollandske nyhedsbureau ANP.

Foto: LAURENS BOSCH Vis mere Foto: LAURENS BOSCH

Politiet udelukker dog ikke, at der kan være flere med-gerningsmænd på fri fod.