Boris Johnson står klar med det helt tunge skyts, når det britiske parlament samles tirsdag for første gang i flere uger.

Her vil oppositionspartierne og en række konservative rebeller forsøge at fremlægge et lovforslag, som skal gøre det umuligt for Boris Johnson og hans regering at gennemføre brexit uden en aftale.

Et lovforslag, som vil få Boris Johnson til at svinge den store hammer.

»Der er lagt op til en masse drama. Ingen aner, hvad udfaldet bliver. Alt kan simpelthen ske i løbet af dagen, og der er stor risiko for, at de ting, man tror, vil ske, kører i en helt anden retning,« siger Edward Ashbee, professor ved CBS.

Først vil oppositionen og de konservative rebeller forsøge at få tilladelse fra parlamentets formand John Bercow til at overtage dagsordenen.

Det ventes han at give tilladelse til.

Herefter vil oppositionen og de konservative rebeller fremlægge et lovforslag, som skal gøre et hårdt brexit umuligt at gennemføre for Boris Johnson og hans regering.

»Og allerede der ser det ud til, at Boris Johnson vil reagere prompte. Det vil han gøre ved at forsøge at udskrive valg. Den reaktion kan komme i dag eller i morgen,« siger Edward Ashbee:

»Men så simpelt er det ikke. I Storbritannien skal to tredjedele af parlamentet stemme for afholdelse af valg. Normalt vil alle stemme for valg, men i det her tilfælde vil Labour måske sige til Boris Johnson, at de ikke vil stemme for et valg, med mindre han udelukker brexit uden en aftale. Og det kommer ikke til at ske.«

I første omgang håber Boris Johnson på, at det slet ikke kommer så vidt.

I går holdt han en tale, som var propfyldt med slet skjulte trusler mod eventuelle rebeller i det konservative parti.

»Truslen lød mere eller mindre, at de parlamentsmedlemmer, der stemmer imod ham, vil blive suspenderet fra partiet. De vil få frataget muligheden for at stille op til det parlamentsvalg, han udskriver,« siger Edward Ashbee:

Boris Johnson holdt mandag en tale, der var tætpakket med trusler mod rebellerne i det konservative parti. Foto: NEIL HALL Vis mere Boris Johnson holdt mandag en tale, der var tætpakket med trusler mod rebellerne i det konservative parti. Foto: NEIL HALL

»Boris Johnsons håb er, at den trussel har virket, og at der ikke er flertal for at fremlægge det lovforslag.«

Matematikken i det er ekstremt indviklet.

For selvom der har været momentum for at forsøge at stoppe Boris Johnsons kurs mod et hårdt brexit hvis ikke EU bøjer sig, er det ikke helt sikkert, at forslaget vil få opbakning.

»I første omgang afhænger det af, hvad de konservative medlemmer gør. De er en broget skare af cirka 20 rebeller, som er under ekstremt pres og skal finde ud af, om de vil gå imod Boris Johnson,« siger Edward Ashbee:

»Men så er der for eksempel også et par medlemmer af Labour-partiet, som er hårde brexit-tilhængere, og der er et af deres parlamentsmedlemmer, som ikke kan stemme, fordi vedkommende er anklaget for kriminelle forhold. Så der er faktisk intet, der giver sig selv her.«

Selvom Boris Johnson truer med et parlamentsvalg, er det ikke den løsning, han selv håber på.

For selvom Boris Johnson står godt i meningsmålingerne i Storbritannien, vil det være et kæmpe sats.

»I 2017 så vi jo med Theresa May, at de ting, man tror før valget, kan vise sig at være helt anderledes,« siger Edwrd Ashbee:

»Så Boris Johnson ser allerhelst, at han kan tage det her i opløbet.«