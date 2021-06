Det lyder som noget fra en fjern, science-fiction-fremtid, men måske går der ikke så længe, før man kan 'køre' sig en tur i en flyvende bil.

Sådan lyder det fra Michael Cole, Hyundais administrerende direktør for firmaets europæiske operationer, ifølge The Guardian.

»Vi mener virkelig, at det er en del af fremtiden.«



»Vi tror, at i slutningen af det her årti, vil bymæssig luftmobilitet give mulighed for at hjælpe på overbelastninger i byerne, og det vil være med til at skabe mobilitet i byen og endda imellem byer.«

Ordene faldt på en konference for bilfabrikanter i søndags, hvor Michael Cole også fortalte, at Hyundai har postet betydelige summer i projektet.

I Las Vegas sidste år, fremviste firmaet sit koncept for flyvende biler. Dette er er udviklet i samarbejde med samkørselsvirksomheden Uber.

Flyvende biler er ikke den eneste futuristiske projekt, som Hyundai har kastet sig over.

De er således også involveret i udviklingen af Storbritanniens første lufthavn uden landingsbaner, der skal bruges af fly, som er i stand til elektrisk, vertikal take-off og landing.

Planen er, at den skal åbne i Coventry senere dette år.