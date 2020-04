Storbritannien er under pres. Coronakrisen har sat sine tydelig spor, og søndag steg antallet af coronadødsfald til over 10.000 dødsfald.

10.612 for at være helt præcis. Og krisen ser ikke ud til at stoppe.

For hele 1,5 millioner briter fortæller, at de er gået en hel dag uden at spise.

Enten fordi de ikke havde råd eller adgang til mad. Det fortæller organisationen Food Foundation til avisen The Guardian.

Foto: PETER POWELL Vis mere Foto: PETER POWELL

De har således foretaget en YouGov-undersøgelse i England, Skotland og Wales i denne uge.

Den fortæller, at tre millioner mennesker befinder sig i en husstand, hvor nogen er blevet tvunget til at springe måltider over.

Én millioner mennesker har også rapporteret, at de har mistet alle deres indtægter som konsekvens af corona-pandemien.

Det sker samtidig blot tre uger inde i Storbritanniens nedlukning, og det er bekymrende, mener Food Foundation.

Problemet er nemlig allerede så stort, at støtte fra lokale myndigheder ikke vil være nok.

De opfordrer derfor regeringen til at finde pengene til de mange familier, der er i nød.

»Vi har brug for presserende og betydelige investeringer fra centralregeringen, som skal sende penge direkte i lommerne på familier, der ikke har råd til mad,« siger direktør i organisationen Food Foundation, Anna Taylor, til The Guardian.

Det billede kan flere velgørenhedsorganisationer nikke genkendende til. De melder således om en stor stigning i antallet af borgere, der har hårdt brug for de nødpakker, som fødevarebankerne uddeler.

Frivillige leverer mad i den engelske by Liverpool til ældre, der på grund af coronavirus ikke kan forlade hjemmet. Foto: PETER POWELL Vis mere Frivillige leverer mad i den engelske by Liverpool til ældre, der på grund af coronavirus ikke kan forlade hjemmet. Foto: PETER POWELL

The Guardian har som følge af den chokerende undersøgelse været i kontakt med en talsperson fra regeringen.

»Offentlig sikkerhed og at sikre, at de, der er mest udsatte af virussen, får den støtte, de har brug, er vores højeste prioritet. Folk skal blive derhjemme og hjælpe os med at beskytte vores sundhedsvæsen og redde liv.«

»Vi arbejder tæt sammen med dagligvareindustrien, lokale myndigheder og de pågældende beredskaber for at sikre os, at de essentielle varer bliver leveret til de mest sårbare så hurtigt som muligt.«

Storbritannien er voldsomt hårdt ramt af coronavirus, og det høje dødstal er kun overgået af USA, Italien, Spanien og Frankrig.