Den 27. december vaccineres de første danskere med Pfizers længe ventede vaccine, og titusindvis følger i ugerne efter. Men tallet kan fordobles, hvilket ifølge en internationalt anerkendt vaccineekspert vil redde mange liv.

Kapløbet mellem de kommende vacciner og Covid intensiveres lige nu yderligere. En ny mutation i Storbritannien ser ud til at smitte hele 70 % mere end den tidligere covid-variant.

Første juledag rykkes halvdelen af England op i den hårdeste nedluknings-kategori – så hurtigt har mutationen bredt sig. Og det vides nu, at den hurtigsmittende mutation også er kommet til Danmark.

Behovet for at få vaccineret de mest udsatte er større end nogensinde, og eksperterne skeler ængsteligt til den markante smittestigning. Men nu er en førende britisk professor kommet med en vild idé. Han hedder David Salisbury, er en højt respekteret vaccineekspert, mangeårig vaccinechef i det britiske sundhedssystem, og B.T. har talt med ham:

»Man bør overveje kun at give den første af de to anbefalede doser af Pfizers vaccine i begyndelsen af udrulningen. Jeg har gennemlæst resultaterne af de endelige forsøg med vaccinen, og jeg er overbevist om, at det er det rigtige at gøre«, siger Professor David Salisbury.

Pfizers fase treforsøg viser, at ved to doser vaccine med tre ugers mellemrum, har vaccinen en imponerende effektivitet på 95 %. Men David Salisbury mener at man netop fordi den virker så godt, bør udfordre doseringen.

»Fra det øjeblik vaccinen gives, og til patienten får dosis 2 (tre uger senere) viser Pfizers forsøg, at der er en effektivitet på 51 %. Men dette tal indbefatter de første 10 dage, hvor kroppen endnu ikke har fået indstillet sig på vaccinen. Hvis man nærlæser rapporten, så fremgår det, at i ugen efter de første 10 dage, bliver effektiviteten pludselig 91 %. Så den marginale gevinst fra den første til den anden dosis er kun på 4 %.

Min klare anbefaling er derfor, at vi skal bruge vores Pfizer-vaccine så hurtigt som muligt på så mange sårbare grupper patienter som muligt – og først give 2. indsprøjtning efter at alle i risikogrupperne har fået første runde«, fortæller Davis Salisbury B.T.

Salisburys udmelding trak onsdag overskrifter i de store britiske medier. Den tidligere vaccinechef siger, at akutte kriser kræver hurtige og kreative beslutninger, og at hans idé vil kunne redde mange tusinde liv. Hans anbefaling støttes i dag af flere britiske forskere, bl.a. Richard Vautrey, formand for de Praktiserende læger.

»Vi har brug for millioner af doser vaccine nu. Mange liv vil gå unødigt tabt, hvis ikke tempoet eskaleres. Særligt med den nye muterede virus, der nu hærger i Storbritannien«, siger han til The Guardian.

David Salisburys tanker støttes også af tidligere premierminister Tony Blair, under hvis regering Salisbury tjente som vaccinechef.

»I 2013, da vi skulle levere influenzavaccine til børn, fik vi mindre vaccine end forventet. Dengang lavede vi også en akut analyse af effektiviteten ved to doser fremfor en. Gevinsten var lille, og derfor endte vi med at give vaccine til mange flere børn end hvis vi havde fulgt den anbefalede dosering – og det virkede«, udtaler Salisbury til B.T.

Men ikke alle er lige begejstrede for ideen. Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme ved Rigshospitaler siger til B. T:

»Jeg er simpelthen ikke enig. Jeg siger ikke, at han nødvendigvis tager fejl, men Pfizer-forsøget har peget på nogle klare tal og anvisninger, og dem bør vi følge. Det hele er gået meget hurtigt, og vi må bygge på det vi ved. Det er ikke nok, at Salisbury TROR, han skal VIDE det, og det kan han umuligt gøre, for det er ikke bevist, at det forholder sig, som han siger, udtaler Jens Lundgren.

David Salisbury ryster dog ikke på hånden af denne skepsis. Han siger, at alle myndigheder bør nærlæse rapporten, og han anbefaler danske myndigheder at have et åbent sind.

»Jeg har nu i mere end en uge talt med kolleger, der er internationalt anerkendte forskere, om denne idé, og jeg har mødt meget stor opbakning blandt dem alle. Jeg er overbevist om, at den britiske regering kommer til at overveje det seriøst, og jeg vil opfordre andre lande til at gøre det samme.

Det handler om at redde liv, og hvis vi tør at tænke ud af boksen, så vil dette kunne gøre en enorm forskel«, siger David Salisbury til B.T.