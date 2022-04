En mand stjal mandag en ambulance i Chicago-området, hvorefter han blev genstand for en vild biljagt på næsten 128 kilometer.

Til sidst blev manden pågrebet, da han efter at have efterladt køretøjet forsøgte at flygte fra politibetjente til fods. Det rapporterer blandt andre ABC7 i Chicago.

Ambulancen, som tilhører brandvæsnet i Chicago, havde stået parkeret foran en brandstation, da den 46-årige Benjamin K. Herrington satte sig ind og kørte væk.

Politifolk eftersatte ambulancen, og det lykkedes at få det venstre baghjul punkteret. Ikke at det stoppede gerningsmanden.

På videooptagelser kan man se glimt fra en biljagt rundt i Chicago-området på næsten 80 miles (cirka 128 kilometer) – og på næsten to timer.

Langt om længe standsede den stjålne ambulance. Føreren trådte ud og så ud til at være klar til at overgive sig.

Men så løb han. Et kort stykke, inden han på dramatisk vis blev tacklet i asfalten af en politibetjent under en dramatisk anholdelse.

Efter biljagten og anholdelsen blev Benjamin Herrington bragt til hospitalet til behandling. I en ambulance.

Myndighederne oplyser, at der ikke var andre personer i ambulancen undervejs i biljagten.