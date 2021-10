Han ejer en stor engelsk fodboldklub og er en af verdens mægtigste mænd. Men en tidligere ansat og betroet samarbejdspartner for CIA og MI6 beskylder den saudiske kronprins, Mohammed Bin Salman, for at være en »følelseskold morder«.

Mohammed Bin Salman (MBS) er i den grad i mediernes søgelys i disse dage. Han er manden bag konsortiet, der i sidste uge købte Newcastle United med intentioner om at gøre klubben fra Nordengland til verdens største klub.

Købet vakte mildt sagt ikke begejstring alle steder. Faktisk har samtlige andre Premier League-klubber stemt imod salget. Et interview på CBS med en af kronprinsens tidligere ansatte viser, hvorfor han er så kontroversiel.

»Jeg er her for at ringe med alarmklokken over en psykopatisk morder i Mellemøsten med uendelige økonomiske ressourcer. Han udgør en fare for sit eget folk, for amerikanerne og for resten af vores planet,« siger den tidligere saudiske sikkerhedschef Saad Aljabri til CBS-programmet '60 Minutes'.

Glæde blandt fans. Newcatle United blev i oktober købet af et saudisk konsortium med Bin Salman i spidsen. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Glæde blandt fans. Newcatle United blev i oktober købet af et saudisk konsortium med Bin Salman i spidsen. Foto: PAUL ELLIS

Saad Aljabri har tidligere arbejdet for den saudiske kronprins, som han nu kalder en koldblodig morder. Amerikanske og britiske sikkerhedseksperter anser Saad Ajjabri som en troværdig kilde.

»Han har reddet mange både britiske og amerikanske liv gennem de oplysninger om forestående terrorangreb, han har delt med os. Jeg betragter ham og hans udsagn som meget troværdige,« siger den konservative britiske parlamentariker Tom Tugenhad, som sidder i parlamentets sikkerhedsudvalg, til BBC.

Det er ikke så få beskyldninger, den tidligere sikkerhedschef kommer med over for CBS. Han beskylder for eksempel kronprinsen for at have tilbudt at myrde den tidligere saudiske kong Abdullah med en giftig ring i en samtale med den tidligere kronprins, Bin Nayef, hvor MBS truer med at skaffe Abdullah af tronen, så der i stedet blev plads til hans egen far.

Den tidligere saudiske sikkerhedschef Saad Aljabri kalder kronprinsen for en psykopatisk morder. Foto: - Vis mere Den tidligere saudiske sikkerhedschef Saad Aljabri kalder kronprinsen for en psykopatisk morder. Foto: -

»Jeg påtænker at myrde kong Abdullah. Jeg vil bruge en forgiftet ring fra Rusland. Det eneste, jeg så behøver, er at trykke hånd med kongen, så er han færdig,« sagde kronprins Mohammed Bin Salman i 2014 ifølge sin tidligere sikkerhedschef.

Saad Aljabri siger, at han frygter for sit liv, men at han har to optagelser af samtalen, og at skulle der ske ham noget, så vil optagelserne blive offentliggjort.

I en pressemeddelelse fra det saudiske kongehus benægtes disse anklager pure:

»Saad Aljabri er en vanæret tidligere regeringsrepræsentant med en lang historie af fabrikerede historier og løgne, der skal fjerne fokus fra de store finansielle forbrydelser, han selv har begået.«

Demonstrant i Washington bærer en Bin Salman-maske med malet blod på hænderne og en plakat forestillende den myrdede journalist Kamal Kashoggi. CIA anser Bin Salman som ansvarlig for hans død. Foto: JIM WATSON Vis mere Demonstrant i Washington bærer en Bin Salman-maske med malet blod på hænderne og en plakat forestillende den myrdede journalist Kamal Kashoggi. CIA anser Bin Salman som ansvarlig for hans død. Foto: JIM WATSON

Den saudiske kongefamilie beskylder sikkerhedsrådgiveren for at have stjålet millioner fra statskassen. Dette kan hverken be- eller afkræftes.

Aljabri flygtede i 2017 til Canada, men hans to børn sidder i dag fængslet i Saudi-Arabien. I CBS-interviewet beder han præsident Joe Biden om hjælp til sine børn, efter at han gentagne gange har reddet amerikanske liv.

Tidligere CIA-direktør Mike Morell kalder Aljabri for en gennemhæderlig mand og en nært allieret med USA:

»Efterretninger, videregivet fra Aljabri til USA, har forhindret terrorangreb på USA. I 2010 opsnappede vi to bomber om bord på et fly gemt i to computerprintere, som var om bord på to fly på vej mod USA,« siger Mike Morell til CBS.

Protester mod de nye Newcastle United-ejere ved weekendens Premier League-kampe. Foto: PETER NICHOLLS Vis mere Protester mod de nye Newcastle United-ejere ved weekendens Premier League-kampe. Foto: PETER NICHOLLS

Det lykkedes dengang at nødlande flyene i Storbritannien og fjerne bomberne, som var placeret der af al-Qaeda

»Jeg forventer at blive dræbt på et tidspunkt. Kronprinsen stopper ikke, før han har fået sin vilje,« siger Saad Aljabri, der beder om, at Vesten forholder sig til styret i Saudi-Arabien.

På trods af mange beskyldninger om overtrædelser af menneskerettighederne i Saudi-Arabien og CIAs konklusion af, at det netop var kronprins Mohammed Bin Salman, der beordrede det bestialske mord på den systemkritiske journalist Jamal Khashoggi i Istanbul i 2018, så er samhandelen med Saudi-Arabien for mange stater så vigtig, at det sjældent bliver til mere end politiske fordømmelser.

»Der er mere på spil end bare lukrativ samhandel. Saudi-Arabien spiller en vigtig rolle som efterretningspartner for Vesten, og saudierne er også afgørende i forsøget på at få kontrol over atomvåbenfremstilling i Iran. Det her handler mere om geopolitik, og der skal man kunne stole på sine partnere. Det er jeg ikke sikker på, at vi kan nu,« siger medlem af det britiske sikkerhedsudvalg Tom Tugenhad til BBC.