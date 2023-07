Iraqi Airways sælger ud.

Og det er ikke småting, man snart kan forsøge at få fingrene i. Det er derimod flyvemaskiner af modellen Boeing 747.

Det skriver Flight Global.

Flyene, der lige nu står parkeret ved Tozeur-Nefta lufthavnen i det vestlige Tunesien, har været parkeret siden afslutningen af golfkrigen.

Det kan der dog snart blive ændret på.

For den 16. august forventer Iraqi Airways at holde en aktion, hvor man kan byde på i alt to Boeing-fly, der begge blev produceret i 1982.

Går du med drømmen om at eje en af de store maskiner, skal du dog have den store pengepung frem.

Den estimerede værdi af flyvemaskinerne ligger på omtrent 494.000 dollar, svarende til cirka 3,3 millioner danske kroner.