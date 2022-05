Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Serbien har indgået en kontrakt med Rusland om leverancer af gas de næste tre år.

En aftale, der vil få mange til at rynke på brynene i Bruxelles og kigge skuffet mod sydøst, vurderer B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

»Serbien har brugt over ti år på at blive medlem af EU, så kontrakten kan hurtigt blive tolket som om, at man vælger at afgive en loyalitetsed til Putin,« siger han.

Siden Ruslands invasion af Ukraine har EU besluttet, at man vil forsøge at udfase brugen af russisk gas og olie.

Den serbiske præsident Aleksandar Vucic har sikret sig russisk gas de næste tre år. Foto: andrej cukic Vis mere Den serbiske præsident Aleksandar Vucic har sikret sig russisk gas de næste tre år. Foto: andrej cukic

Og netop derfor kan denne lukrative aftale blive problematisk for Serbiens ønske om at tage plads om det europæiske fællesbord.

»Det her viser, at serberne prioriterer venskabet med Rusland og den billige gas over EU-medlemskabet,« siger Jakob Illeborg og uddyber:

»Det smadrer ikke Serbiens chancer for at komme med i EU, men det forbedrer dem heller ikke, når man vælger at lave en aftale med Europas fjende.«

Serbien har en tiårig kontrakt med den russiske gasgigant 'Gazprom', der udløber den 31. maj i år.

Desuden siger den serbiske præsident, Aleksander Vucic, søndag, at han og Putin har diskuteret en udvidelse af de serbiske lagre af russisk gas. Gas som Serbien angiveligt vil få til en 'ekstremt god pris.'

»Hele aftalen kan tolkes som et udtryk for Serbiens utålmodighed over for et EU, der i forvejen kæmper med en anden stor sten i skoen på det europæiske projekt – nemlig Ungarn,« vurderer Jakob Illeborg.

Udover at indgå sin egen særskilte gasaftale med Rusland, har den ungarske præsident Viktor Orbán flere gange insisteret på, at EU ikke skulle blande sig i krigen i Ukraine.

Derfor kan Serbiens aftale bidrage til den europæiske hovedpine.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, analyserer Serbiens gaskontrakt med Rusland. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, analyserer Serbiens gaskontrakt med Rusland.

»Det handler om, at EU skal vurdere, hvor vigtig Serbien er for vores front mod Rusland,« siger Jakob Illeborg.

Serbien ansøgte for første gang om EU-medlemskab i december 2009, men har endnu ikke taget plads ved bordet.

Ifølge Jakob Illeborg kan det skyldes, at Serbien betragtes som et problematisk land målt efter EU-målestok.

»Balkanproblematikken er såret, man frygter vil springe op igen. Ønsket om at få Serbien med i EU handler blandt andet om at vriste dem fri af det nationalistiske narrativ, som vi også ser i Rusland,« slutter han.