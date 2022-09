Lyt til artiklen

Det kan ikke gå hurtigt nok nu.

De to østukrainske russisk-støttede udbryderepublikker i Lugansk og Donetsk vil mellem 23. og 27. september afholde folkeafstemninger for officielt at tilslutte sig Rusland.

Det samme vil de russiske besættelsesmagter i Kherson i det sydlige Ukraine.

Det skriver BBC Russian efter udtalelser fra de respektive ledere af separatistgrupperne. Begge regioner var allerede før krigen beboet af nogle prorussiske separatister. Og under krigen er stort set hele Lugansk blevet overtaget af russerne, mens omkring halvdelen af Donetsk er på russiske hænder.

Og den pludselig udmelding er der en klar grund til, hvis man spørger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel.

»Det gør de, fordi de tidsmæssigt er hårdt pressede. De vil indlemmes i Rusland hurtist muligt. Og et hårdt presset Rusland vil gerne have lukket nogle teritorielle vindinger hurtigst muligt,« siger han.

Tidligere har der været tale om, at man ville vente, til sikkerhedssituationen var på plads. Til der var ro på. Men så begyndte ukrainerne at storme frem og tilbageerobre territorie i det østlige Ukraine.

Soldater fra separatisterne nær Donetsk affyrer en morterkanon i et foto udleveret af det russiske forsvarsministerium.

På kort tid lykkedes det ukrainske styrker at indtage store områder omkring Kharkiv, Izjum og Kupjansk. Og det har nok fået ledelsen i især folkerepublikkerne Lugansk og Donetsk til at mærke presset.

»Det betyder, at separatisterne kan sige 'så er vi en del af Rusland og kan ikke vende tilbage til Ukraine'. Og russerne kan sige, at det er deres territorium, som de selvfølgelig ikke vil afgive: 'Og prøver I at tage det tilbage, så bruger vi atomvåben',« siger Flemming Splidsboel.

Han mener, det kan hjælpe Rusland med at forsøge at få befolkningen med på mobilisering, selvom styret, når alt kommer til alt, gør, hvad det vil.

»Men man skal være opmærksom på, at ikke alle russere støtter det her. De skal jo betale for de her mennesker. Separatisterne vil jo gerne indlemmes i Rusland, fordi det udover sikkerhed betyder støtte, sociale goder og så videre.«

Dimitri Medvedev, tidligere præsident og nuværende viceformand for Ruslands sikkerhedsråd, brød tidligere i dag en uges tavshed og kommenterede udsigten til folkeafstemninger:

»Det vil lade Moskva bruge samtlige forsvarsstyrker,« sagde han ifølge BBC.

For Flemming Splidsboel er der dog ikke den store tvivl om, hvordan han tror, ukrainerne vil reagere på det her.

»Jeg gætter på, at de bare presser videre og forsøger at tage områderne tilbage.«