Storbritanniens tidligere finansminister Rishi Sunak meldte sig søndag officielt som kandidat til at blive leder af Storbritanniens konservative parti – dermed den næste premierminister efter Liz Truss' afgang.

Skulle det ske, vil det være første gang nogensinde, at residenterne i Downing Street 10 er mere velhavende end regenten på Buckingham Palace, skriver The Guardian.

Ifølge avisen råder Rishi Sunak og hans kone, Akshata Murthy, nemlig over en formue på omkring 730 millioner pund, svarende til mere end 6,2 milliarder danske kroner. Til sammenligning ligger Kong Charles' og dronninggemalinde Camillas angiveligt et sted mellem 300 og 350 millioner pund – altså højest knap 3 milliarder danske kroner.

Sunak, som tidligere i år blev den første toppolitiker, der tog plads på Sunday Times' liste over Storbritanniens rigeste mennesker, kan også næsten udkonkurrere monarken, når det kommer til antallet af boliger.

Den tidligere finansminister og hans hustru ejer nemlig intet mindre end fire ejendomme både i og uden for Storbritannien.

Parret har deres primære bolig i Kensington i det vestlige London, hvor de bor med deres to døtre, Krishna og Anoushka, som er vurderet til knap 60 millioner kroner.

Rishi Sunak ses her min sin kone, Akshata Murthy, og døtrene, Anoushka and Krishna. Foto: PETER NICHOLLS Vis mere Rishi Sunak ses her min sin kone, Akshata Murthy, og døtrene, Anoushka and Krishna. Foto: PETER NICHOLLS

Derudover har de en herregård i landsbyen Kirby Sigston i politikerens valgkreds i Richmond i North Yorkshire. Denne er vurderet til, hvad der svarer til 17 millioner kroner og har blandt andet en indendørs swimmingpool, et fitnesscenter, yogastudie, boblebad og en tennisbane.

Foruden ovenstående ejer familien Sunaks en lejlighed på Old Brompton Road i det vestlige London til familiebesøg og en strandpenthouse i Santa Monica i Californien

Skulle han vinde kampen om lederrollen, som Penny Mordaunt ligeledes stiller op til, planlægger Rishi Sunak dog at flytte tilbage til lejligheden over Downing Street 10, hvor han boede indtil for et par måneder siden.

»Det ville være lidt mærkeligt ikke bare at gå tilbage dertil, fordi alt det tapet, vi lavede, stadig er oppe i den lejlighed. Det var der, Margaret Thatcher boede, og det giver mig altid gåsehud hver gang,« fortæller han til The Guardian.

Det kommer dog med en pris af være så velhavende. I de britiske medier spekuleres der nemlig i, hvorvidt Rishi Sunak er for rig til at være premierminister.