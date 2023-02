Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Toiletter og bideter er næppe det første, man tænker på, når man taler om sanktioner mod Rusland.

Ikke desto mindre var netop toiletter en af de første varer, som EU forbød at eksportere til Rusland efter invasionen af Ukraine.

Onsdag i denne uge fremlagde EU-Kommissionen så sit udspil til en tiende sanktionspakke mod Rusland.

Pakken skal nu diskuteres af EU-medlemslandene, men målet er at fratage Rusland adgang til kritisk teknologi.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har flere gange kommenteret de russisk toiletplyndringer. På billedet taler han i EU-parlamentet i Bruxelles. Foto: JULIEN WARNAND/EPA/SCANXPIX Vis mere Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har flere gange kommenteret de russisk toiletplyndringer. På billedet taler han i EU-parlamentet i Bruxelles. Foto: JULIEN WARNAND/EPA/SCANXPIX

»Vi går målrettet efter industrielle produkter, som Rusland ikke kan få fra andre lande,« sagde EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i forbindelse med præsentationen af sanktionspakken, skrev Ritzau.

Men pakken indeholder også bideter, toiletkummer, skyllecisterne og lignende sanitetsartikler. Næppe ting, som man forbinder med kritisk teknologi.

Toiletter er imidlertid blevet en del af krigen, da de er blevet et symbol på, hvordan den russiske præsident Vladimir Putins 24 år ved magten ikke har forbedret den menige russers hverdag, skriver EUobserver.

Mere end en femtedel af de russiske husstande har ikke adgang til indendørs toiletter, skrev det russiske medie Novaya Gazeta i 2020.

Ruslands præsident, Vladimir Putin. Foto: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool/Scanpix Vis mere Ruslands præsident, Vladimir Putin. Foto: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool/Scanpix

Ifølge The Telegraph har russiske soldater plyndret toiletter i Ukraine for at sende dem hjem til deres familier i Rusland.

Det er noget, som Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj har kommenteret i en tale i januar.

»Lad dem tage toiletterne. De skal bruge dem på vejen. Og rejse hjem,« sagde han ifølge Daily mail.

I april – kort efter krigsudbruddet – kommenterede hans også toiletplyndringerne:

»Russerne plejede at tale om, at deres største drøm var at se Paris og dø … Nu er deres drøm at stjæle et toilet og dø.«

EU-Kommissionen håber, at der kan opnås enighed om de nye sanktioner forud for årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine, der er den 24. februar.