Hvert år valfarter store flokke af turister til den populære turistattraktion Preikestolen i Norge.

Men nu ønsker de lokale at sætte en prop i og sætte en begrænsning på antallet af turister på de mest besøgte dage.

Det fortæller den daglige leder af Stiftelsen Preikestolen, Helge Kjellevold, til NRK:

»Med den forventede turistvækst efter pandemien vil man komme op til et punkt, hvor det går ud over både turoplevelsen og sikkerheden hos folk,« fortæller han.

Arkivfoto fra Preikestolen. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Med undtagelse af sidste år, hvor antallet af besøgene faldt på grund af coronavirussens udbredelse, besøger hundredtusindvis af turister stedet hvert år.

I 2019 blev der sat besøgsrekord med mere end 330.000 tilrejsende til den berømte klippe, der ligger i Lysefjorden.

På sigt forventes det dog, at det antal vil stige og stige og nå helt op på omkring 600.000 besøgende om året, skriver NRK.

Af den grund ønsker Stiftelsen Preikestolen, at man kan få lov til at styre og sætte en begrænsning på antallet af turister på de mest travle dage, hvor folk ellers må stå i kø i timevis og ikke får en god oplevelse ud af at være der.

Det ønske er Den Norske Turistforening (DNT) dog lidt skeptisk over for, fortæller generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang til NRK.

Foreningen mener i stedet, at den form for regulering vil være et indgreb i folks ret til at gå og stå på ski ude i naturen – og det bør være 'en sidste udvej', lyder det.