Et juridisk spil om liv og død finder i disse timer sted i Storbritannien.

Den 12-årige dreng Archie Battersbee ligger i respirator, og den skal, efter planen, slukkes klokken 15 dansk tid.

Det er Royal London Hospital, som har besluttet, at der skal slukkes for respiratoren. Archie Battersbee har været indlagt siden april, hvor hans mor fandt ham bevidstløs.

Hospitalet mener, at drengen er hjernedød, og den livsforlængende behandling vil derfor ikke længere give mening. Hospitalet har tidligere fået rettens ord for, at de må stoppe behandlingen.

Men Archie Battersbees forældre har ikke givet op. De har henvendt sig til FNs Komité for Handicappedes Rettigheder og bedt dem om, at Archie holdes i live, mens han sag genovervejes.

Derfor har FN nu rakt ud til den britiske regering, som har bedt appelretten om at overveje sagen igen.

Ifølge The Guardian begyndte en virtuel høring klokken 12 dansk tid.

Men indtil der foreligger en afgørelse her, har hospitalet tænkt sig at holde fast i planen om at slukke for Archie Battersbees respirator.

»Vores dybeste medfølelse er med Archies familie i denne svære tid. Vi forstår, at et retsmøde vil finde sted mandag morgen, og vi afventer resultatet. Planen om at trække behandlingen tilbage vil fortsætte, medmindre retten bestemmer andet,« lyder det fra hospitalet.