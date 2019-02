Et sagnomspundet mysterium, hvor ni mennesker på gådefuld vis mistede livet i de russiske Ural-bjerge, skal nu efterforskes af et hold eksperter 60 år efter hændelsen fandt sted.

Dødsfaldene har givet anledning til flere bøger, dokumentarfilm og op mod 75 teorier, som indeholder alt fra krybskytteri og mystiske lyde til rumvæsener.

Det er de russiske myndigheder, som har besluttet, at mysteriet nu skal opklares én gang for alle, skriver The Times.

For at forstå, hvad det er, russerne gerne vil opklare, skal vi tilbage til 1959.

De russiske anklagemyndigheder vil nu genåbne sagen. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV Vis mere De russiske anklagemyndigheder vil nu genåbne sagen. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

Her satte ni erfarne vandrere - syv mænd og to kvinder - i slutningen af januar ud på en langrends-ekspedition på 305 kilometer i Ural-bjergene.

Da ingen havde hørt fra dem i midten af februar, sendte man et hold reddere ud for at lede.

Det syn, der mødte dem, blev starten på et mysterium, som har været diskuteret lige siden.

Redderne stødte i første omgang på det telt, de ni vandrere havde boet i. Det var skåret op indefra, og inde i teltet stod vandrernes tøj og støvler.

Vis dette opslag på Instagram THE DYATLOV PASS INCIDENT - February, 1959, the Ural Mountains in Russia - Ten young cross country skiers from the Ural Polytechnical Institute, eight guys and two girls led by Igor Dyatlov, set out for two weeks of adventure. One became ill and turned back: Little did he know he would be the only one to return alive. Weeks later, searchers found one of the most bizarre scenes in modern lore. The bodies of the nine victims were scattered over a wide area of the frozen landscape. Some were wearing only their underwear. Some were wearing each others' clothes. Two had head injuries. One had no tongue. Two had severe internal chest injuries. None had any visible external signs of trauma. Some of their clothes were found to be radioactive. Circumstances suggested that some the victims may have been blind. Various other witnesses in the region reported bizarre orange spheres in the night sky; and strangest of all, the bodies had orange skin and gray hair. . www.deadsoulssocialclub.com . #podcast #podcasting #conspiracies #truecrime #serialkillers #UFOs #mysteries #cults #darkhistory #death #nightmare #paranormal #horror #grusome #topsecret #eerie #spooky #creepy #insta #Aliens #ghosts #poltergeist #truecrimecommunity #deadsoulssocialclub #dyatlovpass #ural #russia Et opslag delt af The Dead Souls Social Club (@dead_souls_podcast) den 3. Feb, 2019 kl. 11.34 PST

Kort efter fandt man fire af de ni vandrere halvanden kilometer fra teltet. De var omkommet og havde meget lidt tøj på. Tæt på deres lig var resterne af et lille bål.

I marts 1959 fandt man det femte lig. I maj fandt man de sidste fire lig i en kløft. De havde blandt andet tøj på, som var taget fra de fire første lig.

Og hvad var de så døde af?

I de fleste tilfælde vurderede læger, at de var omkommet på grund af kulde. Men i tre tilfælde havde ligene så massive hovedskader, at en læge beskrev skaderne som nogle, man kun ville få i en bilulykke eller ved en eksplosion.

It's the 60th anniversary of the infamous 'Dyatlov Pass incident' and, seemingly in recognition of this macabre milestone, Russian authorities have surprisingly announced plans to launch a new investigation into the mysterious event...https://t.co/sKBmCvgIMt pic.twitter.com/F6ZrxiUxCS — Dennis Chighisola (@CoachChic) February 3, 2019

En nærmere efterforskning viste, at de ni vandrere havde forladt teltet i samlet flok – det kunne ses på fodspor i sneen. Der var ikke tegn på slagsmål.

Man fandt aldrig ud af, hvad der egentlig var sket.

Og så startede teorierne.

Den første var, at de var blevet angrebet af det lokale Mansi-folk, men det blev hurtigt fastslået, at de end ikke havde været i nærheden i den pågældende periode.

Derfra blev teorier, som blev fremsat i avisartikler, bøger og senere tv-programmer, mere og mere vidtspændende.

Russiske myndigheder mener at kunne tælle sig frem til 75 af slagsen – blandt andet, at de ni blev ofre for rumvæsener, hemmelige våben fra militæret, krybskyttere, dyr osv.

Den seneste teori blev fremført i bogen ’Dead Mountain’, hvor forfatteren Donnie Eichar spekulerer i, at det var en lyd, der blev skabt af vinden, som skabte panik i gruppen og fik dem til at flygte.

Nu vil de russiske myndigheder i hvert fald til bunds i sagen. Alexander Korennoy, talsmand for den russiske anklagemyndighed, forklarer, at det er pres fra de efterladtes familier og en generel undren i samfundet, som får dem til at genåbne sagen.

»Vi har i sinde at tilkalde eksperter og undersøge de tre mest sandsynlige teorier. De er alle naturlige fænomener. Kriminalitet er ikke en af dem. Det kunne have været en lavine, en ustabil blok sne eller en orkan,« siger han ifølge The Times.