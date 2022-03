Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har foreslået Jerusalem som et muligt sted til forhandlinger med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det sker i en video udgivet på beskedtjenesten Telegram sent søndag.

Meldingen kommer, samtidig med at Zelenskyj takker Israels premierminister, Naftali Bennett, for at stille sig til rådighed som mægler.

- Vi er taknemmelige for hans indsats. Før eller senere kan vi få begyndt samtalen med Rusland. Måske i Jerusalem, siger Zelenskyj.

- Det er det rette sted at opnå fred. Hvis det da er muligt, tilføjer han.

Tidligere søndag talte Zelenskyj, der er jødisk, over en videoforbindelse til israelske parlamentsmedlemmer. Han har også tidligere holdt videotaler i USA's Kongres, Tysklands Forbundsdag og det britiske Underhus.

Zelenskyj har flere gange forsøgt at få et møde i stand med Putin.

