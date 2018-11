Længe har spekulationerne floreret: Vil den tidligere førstedame Michelle Obama mon stille op som præsidentkandidat?

I sin kommende erindringsbog, hvis indhold har været holdt hemmeligt og tæt beskyttet mod lækager, forholder hun sig endegyldigt til det - og hendes svar vil nok skuffe flere:

»Jeg siger det lige ud her: Jeg har ingen intention om at stille op som præsidentkandidat - nogensinde,« skriver hun ifølge Washington Post.

»Jeg har aldrig været en fan af politik, og mine erfaringer fra de seneste 10 år har gjort meget lidt for at ændre på det.«

I bogen - der har titlen 'Becoming' og udkommer tirsdag - lægger hun ikke skjul på, at de otte år, hun var førstedame, mens hendes mand - Barack Obama - sad i Det Hvide Hus, var hårde. Også selvom hun blev en særdeles populær skikkelse.

Særligt har manglen på oprigtighed og anstændighed såret hende flere gange, forklarer hun.

»Jeg har smilet på billeder med folk, der har kaldt min mand for grimme navne på nationalt tv, men stadig har ønsket et indrammet minde, de kan stille på deres kamin,« skriver hun i bogen ifølge Washington Post og fortsætter:

»Jeg har hørt om de sumpede dele af internettet, der stiller spørgsmålstegn ved alt om mig - lige fra om jeg er en kvinde eller en mand. Et siddende kongresmedlem har gjort grin med min bagdel. For det meste har jeg forsøgt at grine af det.«

Dermed slår hun fast, at hun ikke kommer til at stille op som præsidentkandidat, hvilket mange ellers ønskede og håbede, efter den demokratiske præsidentkandidat Hillary Clinton for to år siden måtte se sig slået af den republikanske Donald Trump. En mand, som Michelle Obama ikke lægger fingre i mellem for at beskrive i sin bog.

Tidligere har hendes mand - Barack Obama - også sat ord på spekulationerne, og ligesom hans hustru nu gør, afviste han det også som en mulighed.

»Michelle ville aldrig stille op. Hun er den mest talentfulde, jeg kender, og man kan se det på den måde, amerikanerne tager imod hende,« sagde den tidligere præsident i et interview med magasinet Rolling Stone, efter Demokraterne havde tabt valget.

»Jeg joker altid med, at hun er for fornuftig til at gå ind i politik,« tilføjede han.