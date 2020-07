Black Lives Matters' 'antiracisme' danner måske grobund for en helt anden og mindst lige så hadefuld racisme, antizionisme – jødehad.

»Du kan ikke bekæmpe racisme med mere racisme.«

Sådan besvarede en fan af rapper og Black Lives Matter-fan Ice Cube stjernens seneste Twitter-indlæg.

På det verdensomspændende sociale netværk havde den amerikanske rapper, skuespiller og filmproducer viderebragt en reproduktion af et maleri, 'Freedom of Humanity', der forestillede sorte mænd på knæ foran seks dominerende hvide mænd.

Ice Cubes' antijødiske tweet. 'Kunstværket' er oprindeligt en graffiti fra London – Murmaleriet blev fjernet i 2015 – pga. antijødisk budskab. Foto: twitter Vis mere Ice Cubes' antijødiske tweet. 'Kunstværket' er oprindeligt en graffiti fra London – Murmaleriet blev fjernet i 2015 – pga. antijødisk budskab. Foto: twitter

Problemet var bare, at de seks hvide mænd tydeligvis var jødiske karikaturer i stil med dem, Adolf Hitler og nazisterne under anden verdenskrig benyttede i deres propaganda.

Og det er ikke første gang, at Ice Cube, der i sin tid var medlem af den legendariske rapgruppe 'N.W.A.', har gjort sig skyldig i noget, der ligner utvetydig antizionistisk propaganda.

Den 50-årige rapper er således stor tilhænger af den amerikanske prædikant Louis Farrakhan, der også er leder af den sorte organisation The Muslim Brotherhood.

Den i dag 87-årige Farrakhan har ifølge avisen The New York Times kaldt Adolf HItler en 'mægtig mand'. Og i stedet for at undskylde for sin racistiske besked, tweetede Ice Cube blot igen – denne gang med et kryptisk symbol, der ovenikøbet rummer et lille foto af skulpturen 'Terningen' fra Svendborg.

Mere antisemitisme. 'Saturns sorte kube' (satanistisk symbol for mange) gemt ad vejen inde i Davids stjerne. Foto: twitter Vis mere Mere antisemitisme. 'Saturns sorte kube' (satanistisk symbol for mange) gemt ad vejen inde i Davids stjerne. Foto: twitter

Skuespiller og rapper Ice Cube (50) fastholder, at han ikke er antijødisk. Ice Cubes' udtalelser tyder på det modsatte. Foto: JOE KLAMAR Vis mere Skuespiller og rapper Ice Cube (50) fastholder, at han ikke er antijødisk. Ice Cubes' udtalelser tyder på det modsatte. Foto: JOE KLAMAR

Symbolet 'The Black Cube of Saturn' er angiveligt også et satanistisk tegn. Og ved at placere det inde i det jødiske symbol 'Davids stjerne' signalerer Ice Cube igen til sine 5,4 millioner Twitter-følgere, at det virkelig er klodens jødiske befolkning, der trækker i trådene og således står bag alskens ondskab.

Og Ice Cube er som sagt ikke den eneste sorte amerikanske stjerne med hang til det antizionistiske.

Således måtte én af USA's mest beundrede football-stjerner, DeSean Jackson, fra holdet Philadelphia Eagles i denne uge sige pænt undskyld, efter han på Twitter havde skrevet:

'De hvide jøders plan for verdensherredømme vil ikke fungere, hvis den sorte mand ved, hvem de er.'

Præst og leder af USA's 'The Muslim Brotherhood' Louis Farrakhan. Han er hadet ... og elsket. Foto: MANNY CENETA Vis mere Præst og leder af USA's 'The Muslim Brotherhood' Louis Farrakhan. Han er hadet ... og elsket. Foto: MANNY CENETA

Og kampen mellem USA's sorte befolkning og nationens jødiske befolkning har også spredt sig både i og uden for kæmpelandets grænser.

Under oprøret i Los Angeles bestod en del af antiracisme-marchen ifølge LA Times af den førnævnte antizionistiske organisation Muslim Brotherhood.

Under en tilsvarende Black Lives Matter-demonstration i Paris råbte den venstreorienterede politiker Jean-Luc Melenchon ifølge nyhedsmediet The Daily Beast 'beskidte jøder'. Og den jødiske filosof Alain Finkielkraut blev efter eget udsagn og samme sted kaldt 'beskidt zionist'.

Ifølge en undersøgelse foretaget på Harvard University i 1998 er sorte amerikanere i forhold til deres hvide medborgere fire gange så tilbøjelige til at udtrykke antizionistiske holdninger.

'Black Lives Matter' er angiveligt antiracistisk. Mange mener dog, at organisationen er bygget op omkring sin helt eget antisemitisme. Foto: ERIN SCOTT - Reuters Vis mere 'Black Lives Matter' er angiveligt antiracistisk. Mange mener dog, at organisationen er bygget op omkring sin helt eget antisemitisme. Foto: ERIN SCOTT - Reuters

Ifølge avisen startede de kølige følelser mellem USA's sorte og USA's jøder under slaveriet.

Mange sorte amerikanere mente således, at den etablerede jødiske amerikanske befolkning i høj grad var ansvarlig for udnyttelsen af deres sorte medborgere.

Især blandt sorte amerikanere uden en videregående uddannelse lever denne form for racisme i dag i bedste velgående – samme racismetendens som blandt Donald Trumps uuddannede tilhængere. Og om den nyeste opblussen i den sorte antizionisme skriver professor og journalist Zoe Strimpel i avisen Finacial Times.

'Det er ganske enkelt. Ideologien, der driver organisationer som Black Lives Matter, er baseret på dén antagelse, at landet Israel er kernen til alt ondt. Flertallet af Israels befolkning er jøder. Og dér starter hadet.'