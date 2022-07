Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den amerikanske præsident og den kinesiske pendant talte for nylig sammen i flere timer.

Her var en af emnerne de forskellige nationers syn på Taiwan. Og det er et emne, der i den grad skiller dem.

Senest har Kina protesteret kraftigt over, at formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, muligvis vil besøge Taiwan.

Som formand for Repræsentanternes Hus er Pelosi groft sagt den tredjemest magtfulde person i USA, efter præsidenten og vicepræsidenten og kineserne vil anse sådan et besøg for en klokkeklar provokation.

Den kinesiske kommentator Hu Xijin, der arbejder for den kinesiske statskontrollerede avis Global Times, udtalte fredag, at Beijing kunne skyde den demokratiske leder af Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, flyet ned, hvis det eskorteres af amerikanske kampfly.

Det skriver Hu Xijin i en tråd på Twitter, som nu er blevet taget ned på grund af overtrædelse af Twitters retningslinjer.

'Hvis amerikanske jagerfly eskorterer Pelosis fly ind i Taiwan, er det en invasion. People's Liberation Army (PLA) har ret til at tvangsfordrive Pelosis fly og de amerikanske kampfly, herunder affyre advarselsskud og foretage taktiske foranstaltninger. Hvis dette ikke lykkedes, så skyd dem ned.'

Ifølge den kinesiske avis South China Morning Post rejser Pelosi fredag ​​på en Asien-turné, hvor hun skal besøge flere forskellige lande i Asien.

Pelosi har endnu ikke kommenteret på, hvorvidt hun vil tage til Taiwan eller på kommentaren fra Hu Xijin.

Taiwan blev etableret på den kinesiske ø Formosa i 1949 efter den kommunistiske sejr i borgerkrigen på fastlandet. Kina mener ikke desto mindre, at Taiwan stadig er en del af Kina, og de betragter Taiwan som en oprørsprovins.

Kina ønsker derfor ikke, at Taiwan får en mere selvstændig status.