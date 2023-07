På rekordtid er børn og unge verden over blevet vilde med den hypede læskedrik Prime.

Men nu slår flertalslederen fra Senatet, Chuck Schumer, alarm, og vil have undersøgt den populære drik.

Det skriver AP.

»Et af sommerens hotteste statussymboler for børn er ikke et outfit eller et legetøj – det er en drik. Men køber og forældre pas på, fordi det er en alvorlig sundhedsmæssig bekymring for børnene,« lyder det blandt andet i hans brev til FDA – den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse.

Problemet er, ifølge Schumer, at det er svært at skelne mellem de to varianter af Prime.

For den ene af varianterne, Prime Energy, indeholder dobbelt så meget koffein som en Red Bull, mens den anden, Prime Hydration, er en drik uden koffein.

Koffein-varianten er allerede blevet forbudt på flere skoler i Australien og England.

I Danmark har Fødevarestyrelsen nedlagt forbud mod salg af Prime Energy. Det skyldes, at de famøse dråber har et for højt indhold af vitaminer og koffein.

Flere børnelæger har også advaret om, hvilke konsekvenser det kan have for børn at indtage energidrikken.

Blandt andet er der risiko for hjerte- og fordøjelsesproblemer, ligesom der er risiko for at udvikle angst.

Selv har firmaet bag Prime forklaret, at det tydeligt fremgår, at koffein-varianten ikke er egnet til børn under 18 år.

Den populære drik er skabt af firmaet Prime Hydration og bliver markedsført af YouTuberne Logan Paul og KSI på de sociale medier.