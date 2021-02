Næsten 12.000 danskere har skrevet under på, at de skal sættes fri. De indespærrede hvaler, som centeret Fjord & Bælt bruger til dyreforsøg og til ulovlige shows.

Der er tale om tre marsvin, som ganske rigtigt er den eneste hval, der yngler i Danmark.

Og nu går SF og Alternativet ind i sagen. De beder miljøminister Lea Wermelin og fødevareminister Rasmus Prehn om at sikre, at forbuddet mod af holde hvaler indespærret respekteres.

»Det betyder også, at forbuddet mod vilde dyr, som kan genudsættes, skal respekteres. Danmark må ikke være det eneste land i Europa, der gang på gang dispenserer fra de internationale regler,« siger SF’s dyrevelfærdsordfører, Carl Valentin, til Avisen Danmark.

Fakta om marsvin Marsvin er verdens mindste hval – og i nær familie med delfiner. Marsvin er den eneste hval, der yngler i Danmark. Marsvin er en beskyttet og fredet dyreart i Danmark. Marsvin lever i Storebælt, Lillebælt, Skagerrak, Kattegat og Nordsøen. I Østersøen er marsvin kritisk truet.

Samtidig lyder det fra World Animal Protection Danmark, at de unødvendige forsøg bør stoppes med det samme. De to unge marsvin Saga og Eskild, der holdes fanget i et lille bassin hos Fjord&Bælt, bør straks sættes fri.

Der er tilladt at redde havpattedyr, men miljøstyrelsen giver Fjord&Bælt lov til at beholde marsvinene og forske på dem. Det er ikke der samme som at redde og rehabilitere dem, mener World Animal Protection Danmark.

»Det er uetisk at fange vilde dyr fra en beskyttet bestand. Det sender et uheldigt signal til resten af verden om vigtigheden af at passe på de beskyttede arter,« skriver World Animal Protection til Avisen Danmark.

World Animal Protection Danmark kræver, at de to marsvin, der er omkring et år gamle, hurtigst muligt genudsættes. Ifølge organisationen er det af afgørende betydning, at det sker, inden de bliver afhængige af deres trænere i Fjord&Bælt.

Dette marsvin er kommet lidt på land i Sund&Bælt centeret. Foto: ERIK LUNTANG