En Big Mac, lidt fritter og en cola. Fremover er det slut med at reklamere for den slags på offentlige transportmidler som bus, tog og metro samt på stationerne. Det fastslår borgmesteren i London, Sadiq Khan, der vil forbyde reklamer, der promoverer mad og drikkevarer med højt fedt-, salt- og sukkerindhold.

Forbuddet er et forsøg på at forhindre en epidemi af børnefedme, som borgmesteren kalder for ’en tikkende bombe’, skriver den engelske avis The Guardian.

Omkring 40 pct. af de 10-11-årige britiske børn er overvægtige, og dermed er England et af de lande i Europa med flest børn, der vejer for meget.

»Jeg er fast besluttet på at gøre alt, hvad jeg kan for at tackle dette problem, så jeg kan hjælpe indbyggerne i London til at træffe sunde valg for dem selv og deres familier,« siger borgmesteren til The Guardian.

Cola Light sodavand vil dog stadig være tilladt at reklamere for, og McDonald’s må også gerne reklamere for deres salater. Men fritterne og Big Mac er det altså slut med, hvis det står til borgmesteren.

Overvægtige børn og usund mad bliver i forvejen heftigt debatteret. For bare et par uger siden talte den britiske kok Jamie Oliver til det britiske parlaments sundhedsudvalg. Her foreslog han, at supermarkeder og fødevarebutikker ikke må sælge slik i bundter eller give mængderabat.

Khan så også gerne, at regeringen gjorde mere for at komme problemet til livs i hele England.

»Hvis ikke vi tager drastiske skridt i kampen mod overvægt, vil det få alvorlige konsekvenser for vores unge mennesker samtidig med, at vi vil komme til at lægge et enormt pres på vores sundhedssystem i fremtiden,« siger han.

I Danmark er problemet ikke nær så omfattende som i England. Her er det ca. hvert femte danske barn, der er overvægtig.