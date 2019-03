I amerikansk politik er det vigtigt at blive set sammen med de rigtige mennesker. Og talkshow-værtinderne Oprah Winfrey og Ellen DeGeneres hører til det bedste selskab.

»Man stiller ikke op til præsidentvalget, før man har snakket med Oprah eller Ellen. Så enkelt er dét.«

Sådan siger journalisen Gayle King, der også er Oprah Winfreys nærmeste veninide.

Og forklaringen er enkel.

Præsidentkandidat Cory Booker snupper en 'selfie' sammen med sine begejstrede fans.

Efter Donald Trumps overraskende sejr i 2016 og demokraternes comeback ved midtvejsvalget to år senere, spår alle politiske eksperter, at de kvindelige amerikanske vælgere er nøglen til sejr i 2020.

Og selvom alle amerikanske kvinder selvfølgelig ikke ser Oprah Winfreys eller Ellen DeGeneres' talkshow, så spreder et besøg i talkshow-sofaen sig som ringe i vandet. Klippene bliver delt på de sociale medier, glamour-billederne bliver trykt i sladderbladene, og hvis kandidaten ligefrem vælger at offentliggøre sin beslutning om at stille op til præsidentvalget fra talkshow-sofaen, så går det hele viralt.

»Hvem danser bedst med Ellen? Hvem er mest charmerende? Og hvem får det mest strålende smil frem på Oprah Winfreys ansigt?«

Sådan forklares 'talkshow-effekten' af forfatter og journalist Adam Carlson, der i mange år har dækket amerikansk politik for bl.a. bladet People Magazine.

I sofaen hos Ellen Degeneres afslørede Bernie Sanders, at han havde en lille rolle (som gnaven gammel mand) i en film (Sweet Heart's Dance) sammen med Susan Sarandon og Jeff Daniels.

Joe Biden er endnu bedre end Ellen Degeneres til at tale om følelser. Her tigger Ellen om, at Joe Biden vil stille op til præsidentvalget.

Og Carlson fortsætter:

»Vi bilder os måske ind, at den slags politisk underholdning ikke virker på os - at vi er mere seriøse og kun ser på de politiske fakta. Men tro mig, alle husker Ellens dans og Oprahs smil.«

Og selvom det næste præsidentvalg fortsat ligger langt ude i fremtiden, så lyder krigstrommerne allerede. Over tyve modkandidater har lovet, at netop de kan vippe Donald Trump af pinden.

Og selvom feltet således er fyldt, så er der pt. kun fem kandidater, der ifølge samtlige meningsmålinger for alvor har en chance.

Kamala Harris fortalte Ellen Degeneres, at hun elsker jazz-musik.

Beto O'Rourke speaks to Oprah Winfrey on stage during a taping of her TV show in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S., February 5, 2019.

Og i denne 'top-fem' kunne kandidaterne knap være mere forskellige.

I den modne ende er den 77-årige senator fra Vermont, Bernie Sanders. Gnavpotten, der med sin dansk-inspirerede 'demokratiske socialisme' i 2016 gav Hillary Clinton kamp til stregen, mens Barack Obamas vicepræsident, 76-årige Joe Biden, er den flinke fyr, som alle kan lide - selv republikanerne.

I midten - sådan rent politisk - finder vi Cary Booker, der efter nogle år som Newarks borgmester nu er senator for Bruce Springsteens hjemstat, New Jersey.

Og lidt længere ude på venstrefløjen gør henholdsvis Californien-senatoren Kamala Harris og det 46-årige forhenværende kongresmedlem Beto O'Rourke fra Texas deres bedste for at få indløst billet til Det Hvide Hus.

Cory Booker alias 'den nye Obama' har medvirket både hos 'Ellen ' og 'Oprah'. Her ses den nye politiske stjerne sammen med Oprahs nære veninde, Gayle King.

Det er et broget felt. Men alle fem kandidter har mindst én ting tilfælles. De elsker Ellen Degeneres og Oprah Winfrey.

»Det er et frirum, hvor man bare kan være sig selv. Og man kan hygge dig med de ting, der ikke nødvendigvis hører hjemme i det politiske rum,« siger Beto O'Rourke, der i denne uge modtog Oprah Winfreys varmeste anbefalinger, mens knap ti millioner - primært kvindelige - vælgere fulgte med på tv-skærme eller online.

Men der er selvfølgelig grænser for, hvad politikerne går med til. Således var den godmodige gnavpot Bernie Sanders ikke med på den sædvanlige Ellen Degeneres-dans.