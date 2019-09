For mange er det i forvejen en stor udfordring at slappe af i et fly og måske endda en umulighed at sove.

Det hele bliver dog ikke nemmere, hvis der er et barn i flyet, som ikke lige har den sjoveste oplevelse.

Barnegråd er noget af det, som irriterer flest flypassagerer.

Det ved Japan Airlines godt, og derfor forsøger de nu at tilfredsstille deres kunder så godt, som de nu kan. Det skriver CNN.

Sådan kommer det til at se ud, når man skal vælge sæde. Foto: Japan Airlines

Det japanske flyselskab giver nemlig deres kunder muligheden for at se, hvor der sidder børn på den afgang, som man skal med.

Det sker ved, at flyselskabet sætter et lille barnehoved på de steder, hvor der sidder et barn, når man tjekker ind elektronisk.

Så kan man altså bare vælge et sæde langt fra et barn, hvis man vil undgå den potentielle barnegråd.

‘Passagerer, som rejser med børn mellem otte dage og to år, der vælger deres sæder på hjemmeside, vil have et børneikon vist på deres sæde, når man vælger sæder,’ skriver flyselskabet.

‘Det lader andre passagerer vide, at et barn måske kommer til at sidde der.’

Det gælder dog kun for bookinger, som er lavet gennem Japan Airlines’ hjemmeside, og børne-ikonerne vil ikke være tilgængelige, hvis der bliver skiftet fly.

Det vides ikke, om andre flyselskaber har prøvet noget lignende.

Japan Airlines er faktisk ikke det største flyselskab i Japan. Det er rivalen All Nippon Airways.