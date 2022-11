Lyt til artiklen

En køreferie gennem Europa til Italien over en fem kilometer lang bro til den populære feriedestination Sicilien.

Det er, hvad Italiens nye regering har i støbeskeen som et af landets kommende projekter. I hvert fald den del med broen.

Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters.

Planen er blevet kaldt et af de mest ambitiøse ingeniørprojekter nogensinde, og man har arbejdet med ideen om at bygge sådan en bro i årtier, men planen blev tilsyneladende skrinlagt i 2013.

Projektet blev skrinlagt, da virksomheden, der skulle udvikle det videre, blev lukket ned af myndighederne.

I den første finanslov for Giorgia Melonis regering står der, at virksomheden vil blive genoplivet, og at projektet vil modtage statsstøtte.

»Denne regering har ambitionen om at lægge den første sten og begynde opførelsen af ​​dette velsignede projekt,« siger infrastrukturminister Matteo Salvini.

Han er leder af Lega-partiet, som er en del af koalitionsregeringen.

Kritikere siger, at projektet vil være spild af enorme offentlige midler, og at 'det er vanvid' at bygge en bro i en jordskælvszone.

Fortalerne hævder til gengæld, at en jernbane- og vejforbindelse mellem Messina på Sicilien og spidsen af ​​den italienske 'fastlandsstøvle' vil bringe nyt liv til de lidt fattigere regioner i syd.

Den foreslåede hængebro er på i alt fem kilometer med et midterspænd på 3,3 kilometer. Det tilsvarende spænd på Storebæltsbroen i Danmark er 1,624 kilometer, altså omkring halvdelen.

I dag betjenes strækningen mellem fastlandet og Messina af en færgeforbindelse, som er overfyldt i hele højsæsonen.