Valgfeberen raser atter i Guds eget land.

Og skal man tro på nogle meningsmålinger, bliver guvernøren fra USAs mest folkerige stat, Californien, demokraten Gavin Newsom, snart fyret. Vinderen kan blive republikanske Larry Elder, der går under øgenavnet 'den sorte Donald Trump'.

Ifølge en meningsmåling fra Survey USA vil 51 procent af med Newsom. Mens en anden måling fra Trafalgar Group mener, at Newsom klarer skærene. De seneste dage har Newsom dog klaret sig endnu bedre.

Men alt kan stadig ske.

Larry Elder, en konservativ talkshow-vært har længe været den republikanske favorit. Vinder Elder bliver det en markant anderledes kurs, som venter Californien, der ellers er kendt som en af USA's mest venstreorienterede stater.

Den republikanske kandidat Larry Elder er 69 år - og trofast Trump-støtte. Derfor har han fået øgenavnet 'den sorte Donald Trump.' Foto: MIKE BLAKE Vis mere Den republikanske kandidat Larry Elder er 69 år - og trofast Trump-støtte. Derfor har han fået øgenavnet 'den sorte Donald Trump.' Foto: MIKE BLAKE

Elder var en af Donald Trumps største fans. Han mener blandt andet, at klimakrisen er et stort fupnummer, og at mundbind er 'tyranni'. Han vil også afskaffe mindstelønnen, som lige nu er $15 i den gyldne stat. Ligeledes mener han ikke, at Trump kan holdes ansvarlig for angrebet på den amerikanske kongres den 6. januar.

Han har dog erkendt, at Joe Biden vandt præsidentvalget i november 2020 - noget Donald Trump stadig bestrider.

Den 14. september går USA's mest folkerige stat til stemmeurnerne for at afgøre det mistillidsvotum, guvernør Gavin Newsome står over for. I Californien er det sådan, at guvernøren kan blive fyret, hvis blot 12 procent af vælgerne fra sidste valg går ind for det. I Californien betyder det, at 1.495.709 støtter et mistillidsvotum.

Hvis Newsom bliver fyret, ligger Elder således lunt i svinget til at score den attraktive post.

Den 53-årige demokrat, Gavin Newsome, kan blive fyret, når californierne går til stemmeurnerne den 14. september Foto: POOL New Vis mere Den 53-årige demokrat, Gavin Newsome, kan blive fyret, når californierne går til stemmeurnerne den 14. september Foto: POOL New

Gavin Newsom blev rasende upopulær under covid-19-pandemien i efteråret 2020, da han indførte strenge restriktioner i hele staten. Men Newsom gad bare ikke selv overholde sine egne regler, og mens han løftede pegefingeren for de frihedselskende amerikanere, tog han selv til lobbyisten Jason Kinneys fødselsdag i vindistriktet Napa - og her valsede han selv rundt uden maske.

Det forargede californierne, da den lokale tv-station FOX11 afslørede optagelserne af guvernøren.

Newsom er ligeledes blevet kritiseret for ikke at håndteret pandemien tilfredsstillende. Han indførte flere restriktioner end mange af de andre stater, men alligevel havde Californien skyhøje smitte og dødstal. Newsom er også blevet kritiseret for at have udbetalt milliarder af dollars i corona-kompensation til fupmagere.

En af de andre kandidater til mistillidsvotum-valget er 'Keeping up with the Kardashians'-stjernen, den transkønnede Caitlyn Jenner. I begyndelsen så mange en stor stjerne i hende. Jenner støtter som en af de eneste republikanere statsborgerskab til illegale immigranter - og dem er der millioner af i Californien. Men Caitlyn Jenner er blevet kritiseret for ikke at være en seriøs kandidat til posten. For eksempel fløj hun til Australien for at medvirke i 'Celebrity Big Brother' midt under valgkampen.

Det er ikke første gang, at en guvernør i Californien mister jobbet via et mistillidsvotum. I 2003 mistede demokraten Gray Davis jobbet. Det banede vejen for republikanske Arnold Schwarzenegger.

Han endte med at besidde jobbet helt frem til 2011.

Schwarzenegger adskiller sig dog ganske meget fra Larry Elder. 'The Guvornator' førte en meget stram klimapolitik og anses af mange for at være en moderat republikaner.

Der bor 39 millioner amerikanerne i Californien.