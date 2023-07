Aldrig før har så mange personer besøgt den norske turistattraktion Preikestolen. Og fremover bør turister hive penge op af lommen for at komme til det.

I hvert fald hvis man spørger Kyrre Knudsen, der er cheføkonom i Sparebank 1 SR-Bank. Det skriver det norske lokalmedie Strandbuen.

Han kritiserer det norske 'gratisprincip' og mener, at tiden er inde til at skærpe reglerne for at beskytte den norske turisme.

»De samme aktiviteter, man laver i andre lande, koster mange penge. I USA ville det have kostet 10.000 kroner pr. person at opleve Preikestolen,« siger han ifølge norske Børsen.

Han tilføjer samtidig, at Norge har en unik mulighed for at skabe en ordentlig branche.

Gør man omvendt ikke noget, mener Knudsen, at værdien af stedet til sidst vil blive ødelagt. Og så vil ingen besøge Preikestolen.

Debatten kommer i kølvandet på de rekordmange besøgende.

Ifølge Stiftelsen Preikestolen har mere end 175.000 turister indtil videre besøgt stedet i år, hvilket er en stigning på 15 procent i forhold til sidste år, som også var et rekordår.

Administrerende direktør i Stiftelsen Preikestolen, Helge Kjellevold, er dog ikke enig i, at et besøg til Preikestolen skal koste penge.

»Vi mener, at brugen af norsk natur skal være gratis. Alle vores arrangementer, investeringer og drift er finansieret ved, at folk betaler for en parkeringsplads i vores parkeringsanlæg,« siger han til Dagbladet.

Ifølge Kjellevold gør parkeringsovervågningen også, at man kan sprede det daglige antal af turister på den bedst mulige måde.

Preikestolen er kendt for sin udkigspost ud over Lysefjorden. Før man når derop, skal man igennem en vandrerute, der tager omkring fire timer.