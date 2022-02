Viktoria Makarova står i sneen. Hun holder riflen op til skulderen, og mens en instruktør støtter hende i ryggen, trykker hun på aftrækkeren.

»Tiden er kommet til at beskytte mit land, mit hus og min familie,« siger hun.

Den 44-årige ukrainske kvinde, som nyhedsbureauet Reuters har talt med, bruger i øjeblikket sine weekender på at lære at skyde, på at lære kampsport, på at lære førstehjælp.

Med andre ord: Hun lærer at gå i krig.

Viktoria Makarova er 44 år. Foto: ANNA BROVKO Vis mere Viktoria Makarova er 44 år. Foto: ANNA BROVKO

Og hun er ikke den eneste. Overalt i Ukraine står civile borgere klar til at forsvare landet, hvis det skulle komme til en russisk invasion. Planen er, at mere end 100.000 civile ukrainere skal supplere militæret i et eventuelt forsvar mod den store nabo.

Til hverdag bor Viktoria Makarova i den østlige del af Ukraine, i landets næststørst by Kharkiv. Med kun små 40 kilometer til grænsen, hvor russisk materiel og mandskab har hobet sig op gennem længere tid, har hun i den grad truslen tæt inden på livet.

»Russiske tropper samler sig ved vores grænser, og der er en stor fare for, at vi bliver invaderet igen (som i 2014, red.),« siger den ukrainske kvinde, der til daglig arbejder på kontor i et byggefirma:

»Vi har ikke tænkt os at flygte og forlade vores skønne by, og det betyder, at vi må lære, hvordan vi kan forsvare den.«

Dariya Konokh er 23 år. Foto: ANNA BROVKO Vis mere Dariya Konokh er 23 år. Foto: ANNA BROVKO

I Kharkiv er det som mange andre steder militære veteraner, der underviser borgerne i at håndtere skydevåbnene. En af dem er Igor Pushkarev:

»Hver gang den russiske aggression vokser, stiger folks motivation. De vil genopfriske deres færdigheder eller lære nye,« siger han til Reuters.

På kurserne ses ikke mindst en stort antal af kvinder. I Kharkiv er det for 23-årige Dariya Konokh en selvfølgelighed.

»Det er det rette sted for kvinder. Jeg kender mange kvindelige, professionelle soldater, og jeg mener ikke, at køn betyder noget som helst i den her situation,« siger hun.

Mariana Jaglo er 52 år. Foto: SERGEI SUPINSKY Vis mere Mariana Jaglo er 52 år. Foto: SERGEI SUPINSKY

Samme holdning har den 52-årige Mariana Zhaglo, der bor Kiev.

»Der er mange kvinder som mig. Ingen mand kan gøre, hvad en kvinde er klar til at gøre for at beskytte sin familie. Kvinder har en kolossal styrke,« siger hun i et interview med nyhedsbureauet AFP

Hun arbejder til daglig med marketing, men for to år siden meldte hun sig til de militære reserver, hvor kurserne på det seneste er intensiveret.

I alt har hun brugt i omegnen af 10.000 kroner på at købe sig et iøjnefaldende skydevåben. En Zbroyar Z-15-riffel.

Den er hun klar til at bruge, hvis de russiske tropper skulle forsøge at indtage hovedstaden.

»Vi vil ikke bare sidde og vente på, at de kommer. Vi er klar til at give dem en velkomst, som de aldrig vil glemme,« siger Mariana Zhaglo:

»Jeg er ikke ude efter at slå nogen ihjel, jeg vil bare gerne forsvare mit hjem.«