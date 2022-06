Lyt til artiklen

»På mange måder bliver Donbas-regionens skæbne afgjort her.«

Sådan lød det for godt to uger siden, da Ukraines præsident, Volodomyr Zelenskyj, i en tale beskrev kampene i byen Severodonetsk i Østukraine. Får Zelenskyj ret i den vurdering, ser det sort ud for Donbas-regionen.

Lørdag bekræftede både Rusland og Ukraine nemlig, at Severodonetsk nu er under russisk kontrol efter flere uger med massive bombardementer og kampe i byens gader.

I perioder har ukrainerne meldt, at de ikke vil opgive byen, ligesom de for halvanden uge siden pludselig fortalte, at de havde taget en del af byen tilbage via et modangreb.

Men nu er det slut. Russerne har erobret Severodonetsk og sidder nu stort set på hele Luhansk-regionen.

»Det er skidt for ukrainerne, ikke mindst signalet i det. De lider et stort tab her, for det er en vigtig by,« lyder det fra Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier:

»Lige nu og her er det et betydeligt tab. Og nu bliver det en noget længere kamp at få det her område tilbage igen.«

I Rusland modtager man til gengæld nyheden med glæde.

En ukrainsk kampvogn under kampene i Severodonetsk Foto: Oleksandr Ratushniak Vis mere En ukrainsk kampvogn under kampene i Severodonetsk Foto: Oleksandr Ratushniak

Og i sær det faktum, at Rusland allerede har indsat et styre i byen i form af en kommandant, bider Flemming Splidsboel Hansen mærke i.

»Vi har set det flere steder nu. Russerne har en drejebog, som de kører efter, lige så snart de har taget en by. Det her er endnu et skridt i at overtage de fire regioner i Ukraine, man har lovet den russiske befolkning: Kherson, Luhansk, Donetsk og Zaporizhia,« forklarer Flemming Splidsboel Hansen.

Det rene signal i sejren er også vigtig for Vladimir Putin og det russiske styre.

»Kampen om Severodonetsk er noget, den russiske befolkning har siddet og fulgt med i på tv. Derfor er det også vigtigt, at man nu kan sige, at man har fuld kontrol med byen,« siger Flemming Splidsboel Hansen:

»Det er ofte den tjetjenske leder, Ramzan Kadyrov, der står og fortæller, at nu har man taget den og den by. Så kører man ellers fortællingen om, at nu har man afnazificeret området, og nu går man igang med at genopbygge det og beskytte borgerne.«

Udviklingen betyder dog ikke, at det hele er sort for ukrainerne.

»Det her er et tab for ukrainerne, men ser man på det større billede, så er Ukraine nok kommet ud af denne uge som vindere. De har fået tildelt status af kandidatland til at komme i EU. Det er en meget stor ting og kan blive vigtig. Så det er et skakspil, vi ser på,« siger Flemming Splidsboel Hansen.

Han er heller ikke overbevist om, at faldet af Severodonetsk fortæller historien om, at russerne har kurs mod sejren.

»Der er ingen tvivl om, at ukrainerne helst ikke ville trække sig fra Severodonetsk, og at de ikke kunne holde stand. Men i sig selv er det en sejr, at de kunne holde stand så længe,« siger Flemming Splidsboel Hansen:

»Vi er fire måneder inde i krigen nu, og det er fortsat usikkert, hvad Rusland kan opnå. Hvor er vi om fire måneder? Jeg tror, det er mest sandsynligt, at så har russerne taget mere, men jeg er ikke sikker på det. Det er ikke gået, som de ville. De betaler alt for høj en pris. Og jeg tror, at de vil se tilbage på den her krig her om 10 år og sige: 'Det var en fejl'.«