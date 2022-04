En vigtig russisk jernbanebro i grænseområdet ved Ukraine er blevet ramt af mulig sabotage.

Det skriver The Guardian.

Sprængningen af jernbanebroen kommer netop som Rusland tilsyneladende er i gang med at skifte fokus i krigen og derfor er afhængig af jernbanenettet for effektivt at kunne flytte tropper og materiel til en større offensiv i det østlige Ukraine.

Broen er placeret cirka fire-fem kilometer fra grænsen til Ukraine i Belgorod-regionen, og de pågældende fotos er i første omgang offentliggjort af den lokale russiske guvernør og af de lokale medier, rapporterer avisen.

»Der er ingen dødsofre. Kun jernbanesporene er ødelagt. Jeg vil give besked om årsagerne senere,« siger guvernør Vyacheslav Gladkov ifølge The Guardian om broen.

Ukraine har ikke bekræftet, at man står bag angrebet på jernbanebroen, som er en del af en sporføring, som går ind i Ukraine nordøst for Kharkiv i den østlige del af Ukraine.

Det er netop her, man fra ukrainsk og vestlig side forventer, at Rusland i den kommende tid vil indlede en storoffensiv.

Ruslands præsident Vladimir Putin meldte tirsdag ud, at krigen vil fortsætte, indtil man har nået sine mål.

Broen er i den gule cirkel, og lidt længere nede ses den russisk/ukrainske grænse. Foto: Google Maps. Vis mere Broen er i den gule cirkel, og lidt længere nede ses den russisk/ukrainske grænse. Foto: Google Maps.

