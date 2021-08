Mennesker er forbløffende uselviske i nødsituationer. Det er vores håb for fremtiden.

Der er noget næsten bibelsk dommedagsagtigt over det farlige vejr med både vand og ild i Europa lige nu. Over sommeren har jeg været i to katastrofeområder, der er meget forskellige, men alligevel har noget fælles at lære os.

I Tyskland var det vandet, der skyllede ind over hundrede år gamle landsbyer i det bakkede Rhinland. Med ødelæggende kraft rev vandet alt med sig og efterlod byer smurt ind i mudder med ødelagte huse og veje.

I Tyrkiet var den altædende ild, der dræbte alt på sin vej. Planter og træer, insekter og dyr og også de mennesker, der ikke kom væk. Tilbage står rygende ruiner af landsbyer og kilometer efter kilometer af afsveden natur, hvor der før stor olivenlunde, korn og blomster.

Skovbrandende har forfærdelige konsekvenser for de lokale Foto: YASIN AKGUL Vis mere Skovbrandende har forfærdelige konsekvenser for de lokale Foto: YASIN AKGUL

Begge befolkninger er blevet lovet hurtig hjælp af deres respektive regeringer, men i første omgang er det de frivillige og de lokale, der har gjort den store forskel.

Det er for tidligt at dømme Reccep Erdogans regering endnu. Katastrofen er lige sket, og den tyrkiske regering har lovet de tusinder, der nu står helt eller delvist uden hjem, at nye huse vil stå klar inden for et år.

Det er muligt, at de holder deres løfte, men kigger man på Tyskland, hvor myndighederne har haft længere tid til at få gang i genopbygningen, så er der allerede utilfredshed blandt ofrene for katastrofen.

CDU's spidskandidat til kanslerposten, Armin Laschet, er kommet i rpoblemer i forhold til sin håndtering af katastrofen. Han er ansvarlig for det ramte Nord Rhein Westfalen Foto: BERND LAUTER Vis mere CDU's spidskandidat til kanslerposten, Armin Laschet, er kommet i rpoblemer i forhold til sin håndtering af katastrofen. Han er ansvarlig for det ramte Nord Rhein Westfalen Foto: BERND LAUTER

Denne uge tog CDUs Armin Laschet, favoritten til at overtage kanslerposten efter Angela Merkel, på besøg i det ramte område. Men det, der skulle have været en del af den igangværende valgkamp, blev i stedet til en pinlig forestilling.

Omkring 100 vrede lokale i byen Swistal omringede Laschet og afkrævede ham svar på, hvorfor oprydningsarbejdet ikke går hurtigere, og hvorfor alarmsystemet, der skulle have sikret evakuering, ikke virkede bedre.

Armin Laschet forsøgte at besvare spørgsmålene, men han er bagud på point, efter at en fotograf umiddelbart efter katastrofen fangede ham, mens han storgrinede under en højtidelig ceremoni for ofrene. Fejlhåndtering af katastrofen kan komme til at koste CDUs spidskandidat kanslerposten.

Genopbyningn i Tyskland er i gang. men alælerede nu klager de lokale over at det går for langsomt Foto: BERND LAUTER Vis mere Genopbyningn i Tyskland er i gang. men alælerede nu klager de lokale over at det går for langsomt Foto: BERND LAUTER

I Tyrkiet er det i meget høj grad hjælp fra de lokale, der indtil videre har sikret, at ofrene får vand og mad, og at deres kreaturer får korn. Jeg besøgte flere nødhjælpscentre, som myndighederne besynderligt nok ikke ville have, at jeg filmede.

Besynderligt, fordi den indsats, de lokale ydede, var rørende. Mange havde lukket butikken eller forladt kontoret og var taget ned for at hjælpe.

Abdullah, der til dagligt har et rejebureau ,arbejdede sammen med nogle hollandske kvinder om at rejse penge i Holland, som de så købte fornødenheder for. Det virkede uhyre effektivt og blev taget imod med kyshånd af de stakkels mennesker i bjergene.

Danske Charlotte og hendes mand, Mehmet, der begge bor i Manavgat midt i katastrofeområdet, hjalp B.T.s udsendte, alt de kunne, i dagevis med at finde frem til mennesker, der ville tale om deres forfærdelige oplevelser.

De lokale i de ramte tyrkiske områder var meget aktive med frivilligt nødhjælpsarbejde Foto: STRINGER Vis mere De lokale i de ramte tyrkiske områder var meget aktive med frivilligt nødhjælpsarbejde Foto: STRINGER

Og måske allervigtigst var et gennemgående tema i historierne fra de ramte byer mennesker, der med livet som indsats havde gjort, hvad de kunne, for at redde venner og bekendte.

Som journalist opbygger man en vis kynisme over for verdens råhed, og i særdeleshed de politiske spil, hvor karrierepolitikere alt for ofte sætter eget genvalg over det arbejde, de egentlig burde udføre.

Men gang efter gang er jeg netop i katastrofeområder stødt på gode og uselviske mennesker, der i nødens stund ikke tænker på sig selv, men frivilligt smider, hvad de har i hænderne. For mig besvarer dette det helt afgørende spørgsmål om menneskets godhed.

For jo, selvfølgelig er vi alle møgegoistiske og burde gøre mere for hinanden. Men med ryggen mod muren er der meget mere godhed, end man skulle tro.

Det er for mig det største håb i det, man må frygte er en langvarig kamp med ryggen mod muren mod de rædselsfulde konsekvenser af den globale opvarmning.

For det er desværre næppe de sidste naturkatastrofer vi har set i år, og det er op til os alle at hjælpe til. Mennesket er også godt, og måske bedre end sit rygte.