For tredje gang i karrieren er skuespilleren Viggo Mortensen nomineret til en Oscar.

Tredje gang kan blive lykkens gang for Viggo Mortensen.

Den dansk-amerikanske skuespiller er nomineret til en Oscar for sin præstation i filmen "Green Book". Det meddeler akademiet bag oscaruddelingen tirsdag.

Det er tredje gang i karrieren, at Mortensen, der både har dansk og amerikansk statsborgerskab, bliver nomineret.

Han har tidligere været i spil til prisen for filmene "Captain Fantastic" og "Eastern Promises". Ingen af gangene vandt han.

Dramaet "Green Book" foregår i USA i 1960erne og handler om den italiensk-amerikanske dørmand Tony Lip spillet af Viggo Mortensen, som bliver chauffør for en afroamerikansk klassisk pianist spillet af Mahershala Ali.

De to mænd udvikler et stærkt venskab langs de uendelige amerikanske motorveje i en tid, hvor racekonflikten deler USA.

I alt høstede "Green Book" tirsdag fem nomineringer. Foruden Mortensens nominering er filmen i finalefeltet til priserne for bedste film, bedste mandlige birolle, bedste originale manuskript og bedste redigering.

"Ringenes Herre"-skuespilleren får dog kamp til stregen af en stribe rutinerede stjerneskuespillere i sin kategori.

Christian Bale er nomineret for sin præstation i filmen "Vice", der handler om den tidligere vicepræsident Dick Cheney.

Rami Malek er nomineret for den biografiske film "Bohemian Rhapsody". Filmen om Queen-sangeren Freddie Mercury skaffede for nylig Malek en Golden Globe i kategorien bedste mandlige hovedrolle i et drama.

En anden af de hårde konkurrenter er Bradley Cooper, der både har instrueret og spiller den ene af to hovedroller i "A Star Is Born". Hans kvindelige modstykke i filmen, Lady Gaga, høstede ligeledes en nominering.

Desuden er Willem Dafoe nomineret i kategorien bedste mandlige skuespiller for "At Eternity's Gate".

Den 91. oscaruddeling finder sted 24. februar i Dolby Theatre i Hollywood i Los Angeles.

/ritzau/