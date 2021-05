Vietnam har søndag indført en række restriktioner i den største by, da coronavirus spreder sig hurtigt i byen.

Vietnams største by, Ho Chi Minh-byen, vil teste alle sine 13 millioner indbyggere for coronavirus.

Det rapporterer nationale medier søndag.

Den omfattende indsats skal føre til omkring 100.000 daglige test, melder bylederen Nguyen Thanh Phong til avisen VnExpress.

Meldingen kommer, efter at millionbyen har oplevet en stigning i antallet af lokale smittede. Søndag har Ho Chi Minh-byen indført en periode på to uger, hvor der skal holdes afstand. Det er de første afstandskrav siden april 2020.

Der er også blevet indført forsamlingsforbud i Ho Chi Minh-byen på mere end ti personer med undtagelse af arbejdspladser og hospitaler.

Beslutningen om at teste samtlige borgere er truffet, efter at byen har fundet 100 nye smittetilfælde, der knytter sig til et udbrud i en religiøs forsamling. Smittekæden opstod den 26. maj fra en ukendt smittet person.

Vietnam er blevet rost internationalt for sin håndtering af coronapandemien og har blot registreret 7100 smittede og 47 coronadøde siden pandemiens begyndelse. Der bor omkring 96 millioner i landet.

Men efter en måned uden nogen smittede i lokalsamfundet opstod et smitteudbrud den 27. april, og siden da er der blevet fundet over 4000 tilfælde.

Sundhedsministeriet meldte lørdag, at der var blevet opdaget en ny variant af coronavirus, der er en blanding af den variant, der først er blevet opdaget i Indien, og den variant, der først er blevet opdaget i Storbritannien.

Vietnams sundhedsminister, Nguyen Thanh Long, sagde, at den nye hybridvariant er yderst smitsom, ligesom den tilsyneladende spreder sig hurtigt i luften.

Det kan forklare, hvorfor der på kort tid er blevet registreret mange tilfælde af den nye variant forskellige steder i Vietnam.

Sundhedsministeren meldte ikke noget om, hvorvidt den nye variant viser tegn på at være mere dødelig eller mindre modtagelig over for vacciner.

