En vietnamesisk restaurant i Tjekkiets hovedstad, Prag, er røget i modvind for at afvise kinesiske gæster af frygt for coronavirus.

Den vietnamesiske restaurant Pho Original havde sat et skilt op i døren, hvor de informerede om, at de ikke ønskede kinesiske gæster af sundhedsmæssige årsager.

Det fik ifølge nyhedsbureauet Reuters en lang række vrede reaktioner til at strømme ind på de sociale medier.

- Diskrimination! Vi er mennesker, ikke et virus. Stop fordommene, skriver den kinesiskfødte Prag-indbygger Lin Cheng på Facebook.

En anden bruger Alejandro Nunez Ruzkova kalder restauranten fremmedfjendsk.

- Jeg kan ikke anbefale et sted, der ikke accepterer gæster på baggrund af deres herkomst, siger hun.

Restauranten undskyldte tiltaget i et Facebookopslag onsdag aften.

Restauranten undskyldte sig med, at de ikke havde den nødvendige viden om virusset og erkender, at opsætningen af skiltet gjorde mere skade end gavn.

- Vi garanterer, at vi bestemt ikke diskriminerer nogen gæster. Tværtimod er vi imod en hver form for intolerance, står der i Facebookopslaget.

Coronavirusset, der menes at stamme fra den kinesiske storby Wuhan, har indtil videre kostet 563 mennesker livet. Yderligere over 28.000 er smittet med virusset.

Langt de fleste smittetilfælde og dødsfald er registreret i Kina.

Det fremgår af Reuters' opgørelse, der er baseret på officielle meldinger fra de berørte landes myndigheder.

/ritzau/AFP