"Undskyld, mor og far" og "Jeg kan ikke trække vejret", skrev ung vietnameser i en besked til sine forældre.

Adskillige vietnamesiske familier frygter, at deres pårørende kan være blandt de 39 mennesker, der onsdag blev fundet omkommet i en kølecontainer på en lastbil i Essex.

Et vietnamesisk forældrepar har offentliggjort en række foruroligende beskeder, som deres 26-årige datter sendte til dem fra sin telefon.

- Undskyld, mor og far. Min rejse udenlands lykkedes ikke. Jeg elsker jer begge højt. Jeg kan ikke trække vejret, skrev den unge kvinde, Pham Thi Tra My, i en besked.

Forældrene mener, at deres datter er blandt de 39 dødsofre i lastbilcontaineren i Essex, siger organisationen Human Rights Space, der har til huse i Vietnam.

- Pham Thi Tra My rejste til Kina og planlagde at tage til England via Frankrig, siger menneskeretsorganisationens koordinator, Hoa Nghiem.

Ifølge den britiske tv-station BBC havde Pham Thi Tra Mys familie betalt 30.000 pund, hvilket svarer til lidt over en kvart million danske kroner, til menneskesmuglere, der skulle få hende til Storbritannien.

BBC hævder at have kendskab til seks vietnamesiske familier, der frygter, at deres pårørende er blandt ofrene.

En af dem er en 19-årig kvinde, der ringede til sin bror tirsdag og fortalte, at hun "var på vej ind i en container og slukkede sin telefon for at undgå at blive opdaget", rapporterer BBC.

Broren oplyser, at menneskesmuglere har "sendt penge tilbage til familien".

Pårørende til en 26-årig vietnamesisk mand, der rejste sammen med den 19-årige kvinde, skal ligeledes have fået et beløb retur fra menneskesmuglerne, rapporterer BBC.

Britisk politi har endnu ikke identificeret ofrene. Men politiet i Essex sagde torsdag, at ofrene formodes at være kinesere.

De 39 omkomne befandt sig i en kølecontainer, hvor temperaturen kan komme ned på minus 25 grader. De kan være omkommet på grund af iltmangel.

Fire mennesker er anholdt i sagen.

/ritzau/dpa