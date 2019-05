Vietnam beder nu hele nationen om at deltage i kampen mod den frygtede svinepest, som har kostet to millioner svin har livet i den sydasiatiske nation.

Den spreder sig med hastige skridt og er nu nået ud til 48 af de 63 vietnamesiske provinser.

Svinekød udgør tre fjerdedele af al konsumeret kød i landet.

Med 95 millioner indbyggere svarer det til, at de fleste af de 30 millioner dyr bliver afsat inden for landets grænser.

»Det er en ekstremt farlig sygdom, og vi skal tage kampen seriøst,« siger landbrugsminister Nguyen Xuan Cuong til Channel News Asia.

»Hele det politiske system skal være engageret i denne kamp.«

Han mener ikke, at de lokale forbrugere skal skære ned på forbruget af svinekød.

Tværtimod bør de købe rigeligt ind, mens det er til at få kødet - og være forberedt på mangler sidst på året.

Den vietnamesiske svinekødsindustri omsætter for omkring 27 milliarder kroner. Det er næsten 10 procent af landets omsætning på hele landbruget.

Svinepest kan være svær at slippe af med, for virussen kan ligge hvilende i lang tid.

Danmark har aldrig haft svinepest, men et hegn er under opførsel ved grænsen til Tyskland i det håb at holde vildsvin - som også kan smittes - ude.

Svinepest blev først opdaget i Kina i august sidste år. Siden har den spredt sig til flere lande.

Ifølge kilder i Sydkorea har Nordkorea fredag opdaget svinepesten på nogle gårde nær grænsen til Kina. Den har desuden spredt sig til Mongoliet og Cambodja.