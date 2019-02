Vietnam er ikke stedet at være for en imitator af Nordkoreas leder, Kim Jong-un, dagen før den rigtige mand skal møde den amerikanske præsident, Donald Trump, i hovedstaden Hanoi.

Howard X, som han kaldes, er blevet bortvist fra landet inden mødet mellem de to landes rigtige ledere, der går i gang tirsdag og onsdag.

Det rapporterede BBC i mandags.

Både Howard X og Trump-imitatoren Russell White blev anholdt i sidste uge i Hanoi efter at have holdt 'et topmøde' der.

De blev samlet op af ordensmagten, mens de gav et interview til en lokal tv-station. Beskeden var helt klar: Stop med at lave de narrestreger.

Kim Jong-un impersonator Howard X waves from a car as he is escorted by Vietnamese authorities to the airport in Hanoi, Vietnam, 25 February 2019. Howard X, an Australian citizen, is being deported on the day while Russell White, was allowed to stay in the country for several more days but banned from making any public appearances.

»Satire er et magtfuldt våben mod ethvert diktatur,« fortalte Howard X reportere, men han var klædt ud som Kim i et sort jakkesæt og med tykke, sorte glas.

»De er bange for et par fyre, der ser ud som de rigtige mennesker.«

Det skriver avisen New York Post.

I virkeligheden hedder Howard X Lee Howard Ho Wun og bor i Hongkong. Han blev sendt ud af Vietnam, fordi hans visum var ugyldigt.

Selv siger han, at han blev smidt ud, fordi den rigtige Kim 'ikke har nogen form for humor'.

Howard X, an Australian-Chinese impersonator of North Korean leader Kim Jong Un and Russell White, who is impersonating U.S. President Donald Trump, pose for a photo outside the Opera House, ahead of the upcoming Trump-Kim summit in Hanoi, Vietnam, February 22, 2019.

»Den rigtige grund er, at jeg blev født med et ansigt, der ligner Kim Jong-un. Det er den virkelige forbrydelse,« sagde Howard X.

»Gennem forhandlinger, med dialog, vil vi hjælpe Nordkorea,« tilføjede Russell White, der er canadisk statsborger, med et smil.