Fjenden kom tidligt om morgenen.

Den 9. marts 1966 angreb en stor nordvietnamsisk styrke lejren Cam a Shau, hvor de amerikanske specialstyrker havde base.

Bennie Adkins, sergeant af første klasse, løb igennem intens beskydning hen til den nærmeste morterposition, hvorfra han besvarede beskydningen med motergranater.

Flere gange blev han ramt af fragmenter, fra fjendtlige motergranater der slog ned tæt ved hans position.

Da flere af hans kammerater var sårede i centrum af lejren, overdrog han moterpositionen til en anden soldat, og løb gennem eksploderende granater og projektiler fra finskytter hen for at hjælpe de sårede.

Senere den dag risikerede han sit liv igen ved at bevæge sig uden for lejrens sikre indhegning for at hente forsyninger, der ved en fejl var blevet smidt et stykke uden for basen.

I morgentimerne den 10. juli lancerede nordvietnameserne og Viet Cong deres anden angrebsbølge. Efter to timer var Bennie Adkins den eneste amerikanske soldat, der stadig var i stand til at affyre motérgranater mod fjenden.

Da han løb tør for motérgranater overgik Bennie Adkins til at kæmpe med dyssekanoner. Til trods for at flere granater eksploderede ved hans position nedkæmpede han adskillige bølger af fjendtlige Viet Cong-soldater.

Benni Adkins fotograferet under tjeneste i Vietnamkrigen. Foto: US Military

Under retræte til en kommunikationsbunker skød han utallige fjendtlige soldtager med maskingeværer og håndvåben. Da han var ved at løbe tør for ammunition, tog han en risikabel løbetur tilbage til moterpositionen, hvor han samlede mere ammunition og løb tilbage til bunkeren med kuglerne flyvene om ørerne.

Sammen med en mindre gruppe overlevende soldater destruerede Bennie Adkins alle vigtige dokumenter i bunkeren, hvorefter de gravede sig ud af bunkerens bagende. Derfra skød de sig gennem fjendens linjer ud af lejren.

Bennie Adkins havde en såret kammeat på skulderen, da han nåede til opsamlingspunktet - blot for at konstatere, at helikopteren der skulle bringe dem i sikkerhed, var fløjet.

Sammen med få andre soldater holdt han stand mod fjenden i et døgn, indtil de til sidst blev reddet af en helikopter den 12. marts 1966.

Historien om Bennie Adkins lyder som noget fra en film eller et computerspil, men det er sket i virkeligheden. Hans heoiske bedrifter er beskrevet detaljeret i den begrundelse, der blev skrevet, da han i 2014 fik overdraget den prestigefyldte Medal of Honour af præsident Barack Obama.

»I løbet af den 38 timer lange kamp og 48 timer lange flugt kæmpende med moterer, maskingeværer, dyssekanoner, håndvåben og håndgranater er det estimeret, at Sergeant First Class Adkins har dræbt mellem 135 og 175 fjender, mens han pådrog sig 18 forskellige sår på sin krop,« lyder det i begrundelsen, som du kan læse her.

I alt tilbragte Bennie Adkins 20 år i den amerikanske hær - de 13 af dem som grøn baret. Han var tre gange udstationeret under Vietnam-krigen.

Men i marts mødte han en fjende, han hverken kunne nedkæmp eller flygte fra: Covid-19. Den 86-årige krigsveteran blev indlagt i kritisk tilstand med den frygtede Corona-virus. Efter en lille måneds hård kamp, åndede han ud for sidste gang i forgårs. Det oplyser hans pårørende i et opslag på en facebookside tilhørende The Bennie Adkins Foundation.