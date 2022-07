Lyt til artiklen

Mens Kongressen blev stormet, flere måtte flygte for deres liv, fem døde, og mange flere blev såret, var situationen en helt anden for Melania Trump.

For hændelsen gik åbenbart forbi den tidligere førstedames næse. Det fortæller hun i et interview med Fox News.

Selvom optøjerne blev dækket bredt over hele verden, og at Trump angivelig selv fulgte med på tv, så holder Melania Trump fast i, at hun var fuldstændig uvidende om, hvad der foregik.

Hun oplyser, at hun udførte sine pligter som førstedame, der ifølge Axios omfattede at fotografere et tæppe i Det Hvide Hus.

»Som med alle andre førstedamer før mig var det min pligt at dokumentere inventaret i Det Hvide Hus' historiske lokaler, herunder at tage billeder af alle renoveringerne,« forklarer Melania i interviewet.

Hun havde sørget for, at et hold af fotografer, historikere og designere udførte arbejdet præcist 6. januar.

Havde hun vidst, at urolighederne fandt sted, så havde hun »med det samme taget afstand«, slår hun fast.

Hun hævder i stedet, at det var hendes tidligere stabschef Stephanie Grisham, der »undlod at give indsigt og informationer« om begivenhederne.

pic.twitter.com/PQXLSsv6IJ — Stephanie Grisham (@OMGrisham) June 28, 2022

Men det afviser Grisham over for CNN.

»Alt, hvad hun sagde, er bullshit, og hun ved det,« siger Grisham i en kommentar til CNN.

Hun henviser til et tweet fra 6. januar, hvor Grisham delte et skærmbillede af en beskedudveksling, som hun hævder, er mellem hende og Melania samme dag..

Heri foreslår Grisham, at Melaine på Twitter skal slå fast 'at der ikke er plads til vold og lovløshed'. Men til det svarede Melania Trump angiveligt 'nej'.