Alle gør det, men det er faktisk ulovligt.

Hvis du har været på ferie i den franske hovedstad Paris, så har du med al sandsynlighed slået et smut forbi Eiffeltårnet og taget billeder af den verdensberømte turistattraktion.

Men hvis du har taget billederne efter mørkets frembrud, så har du faktisk brudt lovgivningen.

Det er nemlig ulovligt at tage billeder af Eiffel-tårnet, efter lyset i den 324 meter høje bygning er blevet tændt.

Det skriver CN Traveler.

Årsagen er, at lysinstallationen, som får tårnet til at lyse op, er beskyttet af ophavsret. Således slår den europæiske lov, der omhandler ophavsret, European Copyright Law, fast, at monumenter er beskyttet af ophavsret, så længe at monumentets skaber lever og 70 år efter dennes død.

Eiffeltårnets skaber er Gustave Eiffel. Han døde i 1923, og dermed er det egentlig mere end 70 år siden, at manden bag tårnet døde, men hvorfor er det så stadig ulovligt?

Det er det, fordi Eiffeltårnet fik en ny lysinstallation tilbage i 1985, som er lavet af Pierre Bideau, og denne lysinstallation regnes i sig selv som et nyt kunstværk. Derfor er det altså lovligt at tage billeder af tårnet om dagen, men til gengæld er det ikke lovligt at tage billeder af tårnet efter mørkets frembrud, når lyset er tændt.

Men chancen for, at turister bliver straffet for deres ’ugerning’, er formentlig lig med nul.

Formelt set skal man søge om tilladelse og betale til Pierre Bideau for sit foto af Eiffeltårnet, når det lyser.

»Vi taler om et monument, som bliver fotograferet tusindvis af gange hver dag. Jeg tager selv billeder af tårnet uden at opgive ophavsret, som alle andre også gør. Men jeg vil nok ikke tage chancen og sælge et billede af Eiffeltårnet, som jeg har taget om natten,« siger fotograf Marc Nouss til CN Traveler.