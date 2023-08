Han er tidligere general, og han var ansvarlig for sikkerheden i Vladimir Putins palads ved byen Sotji.

Han har også været bodyguard i regeringsbygningen Kreml.

Nu er han død, 69 år gammel.

Gennadi Lopirev havde siddet fængslet siden 2017 på anklager om bestikkelse, som han altid har benægtet.

Det er ifølge flere medier, herunder Newsweek, fængselsmyndighederne, der oplyser om dødsfaldet, der angiveligt skete i en fangelejr nær Ryazan syd for Moskva.

Årsagen: Uspecificeret sygdom.

Ifølge myndighederne blev han sløj 16. august og blev kørt på hospitalet i ambulance.

Lopirev var angiveligt en af de ansvarlige i byggeriet af en af Putins allermest ekstravagante byggerier, paladset ved Sortehavet.

Det kaldes i daglig tale, siden Aleksej Navalnij og hans gruppe afslørede det, Putins Palads og er et ualmindeligt overdådigt byggeri.

Ifølge amerikanske Institute for the Study of War så har en hemmelig kilde oplyst, at den tidligere generalløjtnant havde hemmeligheder om sikkerheden på selvsamme palads.

Lopirev havde angiveligt ingen helbredsproblemer i forvejen, og han afventede prøveløsladelse ifølge Moscow Times.