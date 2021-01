Den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj er landet i Moskva efter at have været udsat for et giftattentat i Rusland sidste år.

Det oplyser øjenvidner ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Aleksej Navalnyj risikerer at blive anholdt umiddelbart efter sin ankomst.

Det var planen, at Putin-kritikeren skulle lande i Vnukovo-lufthavnen i den russiske hovedstad. Men få minutter før den planlagte ankomst, lukkede lufthavnen for ankomster.

Derfor blev flyet omdirigeret til Sjeremetjevo-lufthavnen, der også ligger i Moskva.

Aleksej Navalnyj har opholdt sig i Tyskland, efter at han sidste år blev udsat for et angreb med nervegiften Novitjok.

Mange af Navalnyjs tilhængere var søndag mødt op i lufthavnen Vnukovo, hvor det var planlagt, at Navalnyjs fly skulle ankomme.

Her skred russisk politi til anholdelse af adskillige af Navalnyjs støtter.

/ritzau/