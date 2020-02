Tre personer er omkommet og 179 kvæstet.

Sådan lyder den foreløbige status på flyulykken, hvor et passagerfly under landingen i lufthavnen Sabiha Gökçen i Istanbul skred af landingsbanen og gik i flere dele.

Nyhedsbureauet AP har nu nyt fra nogle af de mennesker, der var med ombord på flyet.

Her fortæller passageren Rumeysa Demirtas, at folk forsøgte at mase sig ud gennem sprækkerne i flyet efter ulykken, da de var bange for, det ville sprænge i luften.

»Der var nogle folk, der råbte: ‘Flyet sprænger i luften, løb! Det fik mig til at gå endnu mere i panik,« fortæller Rumeysa Demirtas til mediet.

Hun var i tvivl, om hendes mand kunne klare at følge efter folkene ud gennem flyets sprækker, da han er svagtseende.

Desuden fortæller hun, at folks panik fik dem til at tilsidesætte andres ve og vel, og at det gik særlig hårdt ud over hendes mand.

»Et sæde var faldet ned på min mand, og folk trådte på det for at komme forbi. Jeg råbte: ‘I træder på min mand, hjælp os!«

Foto: OZAN KOSE Vis mere Foto: OZAN KOSE

Ulykken skete onsdag eftermiddag lokal tid.

Her kørte et Boeing 737-fly, der skulle lande i Istanbul, af landingsbanen og gled 50-60 meter i retning mod en motorvej, før det væltede 30-40 meter ned i en grøft og til sidst stoppede et stykke borte.

En anden beretning fra en passager kommer fra Alper Kulu, der har udtalt sig til nyhedsbureauet dha, der var de første med nyheden.

Han fortæller, at hele flyturen havde været turbulent op til ulykken.

Foto: OZAN KOSE Vis mere Foto: OZAN KOSE

»Der opstod problemer under landingen. Flyet var i høj fart, højere end hvad jeg er vant til, når jeg flyver,« siger han og fortæller om passagerernes reaktion, da flyet skred af landingsbanen.

»Folk gik i panik og skreg. Alle råbte om hjælp.«

Optagelser fra stedet viser, at flyet knækkede over i tre dele under ulykken, og at flyets næse blev fuldstændigt ødelagt.

Passagererne blev evakueret via den ene vinge og gennem sprækker i flyvraget. Mange af dem, var som Rumeysa Demirtas fortæller, dog kommet ud af flyet ved egen kraft.