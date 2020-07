Coronakrisen har de seneste måneder sat sagen mod Israels premierminister på pause. Søndag er den genoptaget.

Der vil i januar 2021 blive indkaldt vidner i korruptionssagen mod Israels premierminister, Benjamin Netanyahu.

Det er søndag blevet afgjort ved det andet retsmøde i sagen ved distriktsdomstolen i Jerusalem, oplyser en talskvinde for domstolen.

Sagen har været sat på pause de seneste to måneder grundet coronakrisen.

Ved søndagens retsmøde, hvor premierministeren ikke selv var til stede, er det desuden blevet besluttet, at sagen i januar skal føres tre dage om ugen.

Netanyahus advokater havde omvendt argumenteret for, at sagen maksimalt skulle afholdes to dage om ugen.

Premierministeren er anklaget for, at han ulovligt har modtaget gaver, og at han har forsøgt at skaffe sig bedre presseomtale ved forskellige tjenesteydelser. Netanyahu har erklæret sig uskyldig i alle anklager.

I Israel er der en tiltagende utilfredshed med premierministeren og ikke mindst hans håndtering af den anden bølge af coronavirus, som har ramt landet.

Netanyahu har taget æren for at få inddæmmet den første bølge af coronavirus i Israel. Han indførte midt i marts strenge restriktioner for at begrænse smittespredningen i landet.

Under nedlukningen havde den 70-årige premierminister held med at få udskudt det første retsmøde i retssagen mod sig fra 17. marts til 24. maj.

Efter at smittetallene igen er begyndt at stige drastisk i Israel er en række restriktioner blevet genindført i landet.

Det har fået store forsamlinger af vrede israelere til ugentligt at protestere mod tiltagene.

Demonstranterne anklager Netanyahu og hans forsvarsminister Benny Gantz for at foretage "vilkårlige" og pludselige nedlukninger af eksempelvis butikker, restauranter og fitnesscentre.

Forud for søndagens retsmøde har modstandere af Netanyahu demonstreret i Tel Aviv og Jerusalem, hvilket endte i voldelige sammenstød med politiet. Flere demonstranter er blevet anholdt, oplyser politiet.

/ritzau/dpa