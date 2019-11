Mandag skulle fire af Donald Trumps ansatte i Det Hvide Hus afhøres af et special-udvalg i den amerikanske kongres. Ikke én af dem dukkede op.

Alle fire Hvide Hus-ansatte formodes at sidde inde med oplysninger, der kan afgøre hvorvidt den amerikanske præsident misbrugte sin magt, da han pressede Ukraines præsident Volodymyr Zelensky til at finde snavs på modkandidat, Joe Biden.

Men efter ordre fra deres chef Donald Trump valgte alle fire at ignorere 'indbydelsen' og blive væk.

»Det er total foragt for forfatningen og magtens altafgørende tre-deling i USA. Således burde kongressen selv kunne bestemme, hvem de vil afhøre. Men i dag er det Donald Trump, der bestemmer. Det vil sige, at den ene trediedel af magten, præsidenten, nu dikterer hvad de to andre må og ikke må.«

Sådan siger forfatningsadvokaten Neal Kayal i et interview med tv-stationen MSNBC.

Efterretsningskomitéens problemer med at fylde vidnestolen fortsætter efter al sandsynlighed ugen ud.

Således er også både eks-energiminister Rick Perry og eks-sikkerhedsrådgiver John Bolton inviteret til afhøring i sagen imod Trump.

Men ifølge en talsperson fra Det Hvide Hus, er begge mænd ligesom mandagens vidner blevet opfordret til at holde sig væk.

Nu afventer både Perry og Bolton nu en retsafgørelse (i starten af december), der skal beslutte, hvem, der har retten på sin side, præsidenten eller kongresudvalget.

»Under Watergate skandalen forsøgte Richard Nixon også at gøre vigtige vidner tavse. Men på lang sigt gik det som bekendt ikke så godt,« siger forfatningsadvokat Neal Kayal til MSNBC.

Ifølge CNN har den demokratiske ledede efterretningskomité, der indtil nu har arbejdet bag lukkede døre, ikke mange fortrolige vidner tilbage på deres liste. Derfor vil man her snart starte en stribe offentlige afhøringer.

Målet med efterretningskomitéen arbejde er, at undersøge muligheden for en rigsretssag imod Donald Trump.

Donald Trumps påståede forbrydelse, magtmisbrug, blev angiveligt begået under en telefonsamtale 25. juli i år.

Har pressede Donald Trump sin ukrainske kollega, Volodymyr Zelensky til at finde politisk snavs på Joe Biden, Trumps mest populære demokratiske modstander ved valget i 2020. Hvis ikke Zelensky gjorde som ønsket, ville Trump angiveligt tilbageholde amerikansk militærhjælp til en værdi af godt to milliarder kroner.

Trumps advokater fastholder, at en sådan 'opfordring' ikke er lig med en forbrydelse.

Og præsidentens eget forsvar varierer.

Efter adskillige zig-zag manøvre fastholder Donald Trump nu, at der aldrig var tale om nogen form for 'quid pro quo' eller 'noget for noget'. Men samtidig understreger Donald Trump i en tweet mandag morgen, at hvis der var tale om 'quid pro quo', så ville der alligevel ikke være noget ulovligt i det.

»Præsidenten foretrækker som sædvanlig at gå med både livrem og seler,« siger Ali Velshi fra MSNBC.