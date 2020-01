Efter to og en halv uges juryudvælgelse er voldtægtssagen imod Harvey Weinstein startet i New York. Og overskrifterne lader ikke vente på sig.

Således fortalte ét af Harvey Weinsteins mange påståede ofre (via sagens anklager), at den 67-årige filmproducer indsprøjtede sin egen penis med eriktions-medicin før han i 2013 voldtog hende første gang.

Flere vidner fortalte desuden, hvordan produceren bag film som 'Kill Bill' og 'Shakespeare on Love' havde tvunget dem til oralsex. 'Sopranos'-stjernen Annabella Sciorra fortalte, hvordan hun havde fundet Harvey Weinstein på sit eget hotelværelse, hvor producren stod afklædt, med massage-olie i én hånd og en porno-video i den anden.

I retssagen i New York er Harvey Weinstein, der i årtier blev betragtet som én af filmindustriens mest magtfulde mænd, anklaget for voldtægt og sex-overgreb på to kvinder - fem anklagepunkter i alt.

Anklager Meghan Hast peger under retssagen i New York på den voldtægtsanklagede filmproducer Harvey Weinstein. Foto: JANE ROSENBERG - Reuters

Sagens anklager Meghan Hast fastslog over for juryens syv mænd og fem kvinder, at Harvey Weinstein var et monster, der via sin magt og indflydelse i årtier har voldtaget og misbrugt kvinder i Hollywood.

»Manden, der sidder der, er hverken filmmogul eller en stor forretningsmand. Han er en simpel voldtægtsmand,« sagde Meghan Hast ifølge avisen New York Times, mens hun pegede på Weinstein, der for første gang i tre uger var ankommet til retten uden sit gangstativ.

Modsat fastholder Harvey Weinstein via sin advokat, Damon Cheronis, at samtlige seksuelle forhold foregik med begge parters samtygge.

»Der var tale om en uveksling af tjenester. Kvinderne gav Mister Weinstein sex. Til gengæld hjalp Harvey Weinstein kvinderne med deres filmkarriere,« sagde Damon Cheronis, da det var hans tur til at henvende sig til juryen.

Harvey Weinstein med gangstativ. Bag Weinstein ses forsvarsadvokat Donna Rotunno. Foto: BRENDAN MCDERMID - Reuters

Da over 50 kvinder i 2017 for første gang stod frem med deres sex-anklager imod Harvey Weinstein, var skandalen med til at starte den såkaldte #MeToo-bevægelse.

Men i New York har sagens dommer James Burke flere gange fastslået, at denne retssag ikke handler om #MeToo-bevægelsen men derimod én mands påståede misgerninger over for to kvinder.

På anklagerens side vil man via mindst seks kvindelige karaktervidner tegne et portræt af Harvey Weinstein som en vane-sexforbryder, der i årtier begik kriminelle sex-overgreb på kvinder.

Forsvaren vil derimod fastholde, at flere af de anklagende kvinder efter de påståede seksuelle overgreb fortsatte tilsyneladende gensidige seksuelle forhold til Harvey Weinstein.

Salma Hayek er én af de kendte kvinder, der har anklaget Harvey Weinstein for sex-overgreb. Skuespilleren skal måske vidne. Foto: VALERIE MACON - AFP

Den endnu anonyme kvinde, der i står bag sagens voldtægtsanklage, skrev således ifølge Damon Cheronis 'stribevis' af emails til Weinstein, efter den påståede voldtægt.

»Hvis I ignorerer al støjen fra medierne, så vil I opdage et helt andet billede,« sagde Damon Cherinos ifølge New York Times.

Herefter fortalte Weinsteins advokat, at han senere vil vise juryen email, hvori kvinde, der fastholder at hun blev voldtaget, ikke alene kalder Weinsteins sin 'kæreste' men også foreslår, at de sammen skal besøge hendes mor.

Hvis Harvey Weinstein findes skyldig, risikerer han livsvarigt fængsel. Sagen forventes at vare frem til midten af marts.