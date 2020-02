Under den igangværende voldtægtssag imod filmproducer Harvey Weinstein, har dommer og tilhørere hørt mange opsigtsvækkende vidneudsagn fra nogle af de godt 80 kvinder, der har anklaget Weinstein for voldtægt og andre former for sex-overgreb.

Men den 34-årige stjernefrisør og forhenværende skuespillerinde Jessica Mann slog alligevel alle rekorder, da hun indtog plads i vidneskranken.

Således fortalte Mann ikke alene, at Harvey Weinstein er deform. Den forhenværende skuespillerinde antydede også, at den voldtægtsanklagede producer bag hitfilm som 'Kill Bill' og 'Shakespeare in Love' er halvt mand og halvt kvinde.

»Det ser ud, som om han er forbrændt. Han har ingen testikler. Og det lader også til, at han har en vagina.«

Jessica Mann græder, mens hun i retten fortæller om sine oplevelse med Harvey Weinstein. Foto: JANE ROSENBERG - Reuters

Sådan sagde den 34-årige Jessica Mann ifølge avisen New York Post, mens hun i retssalen pegede på Harvey Weinstein, der halvvejs henne i Manns beskrivelse (ifølge avisen) havde taget hænderne op til hovedet.

De to mødtes første gang i 2013. Hun var 27. Han var 61. Og ifølge Jessica Manns vidneudsagn lovede Weinstein at skaffe hende gode forbindelser i showbiz i almindelighed og i Hollywood i særdeleshed.

Ifølge New York Times fortalte Jessica Mann, at Harvey Weinstein havde indsprøjtet en slags rejsningsmedicin i sin egen penis for at kunne gennemføre samleje.

Ved flere følgende lejligheder gantog Harvey Weinstein ifølge Mann sine overgreb. Men trods de traumatiske oplevelser, besluttede Jessica Mann med egne ord at starte et forhold til Weinstein, som hun i email kaldte sin 'lejlighedselsker'.

Harvey Weinstein ankommer til retten i New York. Foto: TIMOTHY A. CLARY

I en anden email, som Weinsteins advokat Donna Rotunno fremviste, skrev Jessica Mann til Weinstein:

'Jeg elsker dig, Men nogle nogle gange føler jeg mig ærlig talt som et booty-call (tilkalde-elsker).

På vej ud af retslokalet blev Harvey Weinstein spurgt, hvor præcis Jessica Manns beskrivelse var. 'Åh-ja, helt perfekt', sagde Weinstein med et sarkastisk grin.

I retten i New York er Harvey Weinstein sigtet for voldtægt og sex-overgreb. Hvi han findes skyldig risikerer den 67-årige filmproducer livsvarigt fængsel.