En svensk mand havde netop lagt sig i sin seng onsdag aften, da han hørte flere smæld uden for vinduet. Det viste sig at være skud, der dræbte en ung svensk betjent i 30erne.

»Det var ikke så stærke smæld, så jeg kunne ikke afgøre, om det var skud eller noget andet,« siger 'Fredric' til SVT, som ikke afslører hans fulde navn.

Onsdag aften omkring klokken 22.30 blev en svensk politimand skudt og dræbt i det socialt belastede boligkvarter Biskopsgården i Göteborg.

Politiet har foreløbig ikke en mistænkt eller et motiv til forbrydelsen.

Svenske flag på halv ved Politigården i Gøteborg

»Hvad skal fremtiden være for vores børn?« spørger Kazem Hassirian, som bor tæt ved Biskopsgården i Göteborg, hvor en svensk politimand blev skudt og dræbt onsdag aften.

Svensk TV4 har besøgt området og talt med flere af de lokale, som er vrede og ulykkelige over den omfattende kriminalitet, som hærger i området.

»Jeg har børn. Jeg har børnebørn. Og mine børnebørn skal vokse op i Sverige. Jeg bliver ked af det,« siger han.

TV4 har også talt med Eivor Jacobsson, som har boet i området i mere end 50 år. Hun forklarer, at hun er vant til sirener og sågar politiets helikoptere i området.

Politiet i Gøteborg holder et minuts stilhed for at ære deres kollega, som onsdag aften blev dræbt af skud.

Frygten og vreden er tydelig at spore hos de personer, som torsdag udtaler sig til både svensk TV4 og SVT.

»Jeg føler mig ikke tryg her. Jeg vil flytte væk. Jeg er ulykkelig over, at nogen er død,« siger Milicia Petrovic, som bor i Biskopsgården.

En anden beboer, Maria Martinho, er tydeligt oprevet.

»Jeg synes, det er bedrøveligt, at en politimand skal dø, når han udfører sit arbejde. Samtidig skyder kriminelle bare her og der,« siger hun.

Hun forklarer, at hun ikke selv tør forlade sin bolig i området, når det er aften. Hun går ingen steder, forklarer hun.

TV4 har talt med Abdullahi Mohamed, der sidder i byrådet i Göteborg for Miljøpartiet, der svarer lidt til danske Alternativet.

Han forklarer, at det desværre er dagligdag med hård kriminalitet, sirener og politihelikoptere i området.

I weekenden skabte det stor opmærksomhed, da SVT interviewede Ulf Broström, som har arbejdet ved politiet i Göteborg i 16 år. Især med indvandrerrelateret kriminalitet.

Ulf Broström brød sammen under interviewet og kunne ikke holde tårerne tilbage, da han forklarede, at indvandrerbander og kriminelle netværk presser penge af lokale erhvervsdrivende, især andre udenlandske forretningsdrivende.

Han forklarede, at politiet ikke kan beskytte de personer, som vil anmelde de forbrydelser, som bliver begået mod dem. Heller ikke selvom man giver personerne beskyttet adresse et nyt sted i Sverige.

»Fordi vi har ladet det her brede sig i hele Sverige, så har de (de kriminelle, red. ) gang i alle de større byer. De har øjne og ører overalt,« sagde han.