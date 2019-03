En beboer nær skyderiet i Christchurch måtte fredag yde akut førstehjælp, da et skudramt offer flygtede ind i hans lejlighed.

Beboeren ved navn Zinzan Hawke vågnede til lyden af 20-40 skud, og kort efter kom en mand med et syv centimeter stort skudsår i benet løbende ind i hans lejlighed.

»Vi ringede efter en ambulance og lagde pres på såret (for at stoppe blødningen, red),« fortæller vidnet Zinzan Hawke til New Zealand Herald.

Ambulancen kom dog aldrig frem, så derfor måtte en af Zinhan Hawkes bofæller køre offeret på hospitalet.

Armed police following a shooting at the Al Noor mosque in Christchurch, New Zealand, March 15, 2019.

Ifølge Zinzan Hawke fortalte den muslimske mand ham, at han havde været til stede i en af de to moskéer, hvor et masseskyderi fandt sted fredag.

»Han sagde, at han ikke så gerningsmanden, men hørte skuddene. Et af dem fløj lige forbi hans mave, så han kunne være kommet meget mere til skade,« siger beboeren og fortsætter:

»Jeg troede, han fandt på det. Jeg troede ikke på, at noget i denne størrelsesorden kunne ske i New Zealand. Der var fuldstændig panik.«

Bloodied bandages on the road following a shooting at the Al Noor mosque in Christchurch, New Zealand, March 15, 2019.

Ifølge politiet i New Zealand er flere mennesker blevet dræbt under skyderiet i og omkring to moskéer i byen Christchurch, mens et betydeligt antal er blevet såret.

Skyderiet fandt sted fredag klokken 13.40 lokal tid.

Skoleelever i området blev i kølvandet på hændelsen låst inde på skolerne, men klokken 18 lokal tid ophævede politet nedlukningen.

Fire personer - tre mænd og en kvinde - er blevet taget i politiets varetægt. Politiet kan dog på nuværende tidspunkt ikke udelukke, at der er flere gerningsmænd.

New Zealands premiereminister, Jacinda Ardern, har kaldt dagen for 'en af de mørkeste i New Zealands historie'.