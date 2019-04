De første øjenvidneskildringer fra terrorangrebet i Sri Lanka begynder at dukke op.

Og det er gruopvækkende læsning.

Hotelmanageren på luksushotellet Cinnamon Grand Colombo beskriver, hvordan den hyggelige stemning under morgenbuffeten på hotellet pludselig forvandlede sig til et kaos af død og ødelæggelse.

Det skete, da en mand, som havde stået i kø til påskebuffetten med sin tallerken - som så mange andre gæster - sprængte sig selv i luften.

»Det var det totale kaos,« siger hotelmanageren til nyhedsbureauet AFP.

»Klokken var 8.30 om morgenen, og der var travlt. Han kom forrest i køen og detonerede bomben,« fortsætter hotelmanageren.

Netop påskesøndag skulle være en af de mest hektiske dage i Cinnamon Grand Colombos restaurant hele året.

En af dem, der kunne være blevet et offer for bomben, er den 53-årige svensker Ulrika Garcia Gomez.

»Vi havde booket et bord for at mødes med nogle venner og spise påskebuffet,« siger hun til Aftonbladet.

Hun nåede dog at høre om de første bombesprængninger, før hun nåede frem til restauranten, og ændrede derfor sine planer.

Overfor CNN har Sri Lankas højkommisær i Storbritannien, Manisha Gunasekera, bekræftet, at selvmordsbombere stod bag flere af de mindst otte bombeangreb i og omkring Sri Lankas hovedstad Colombo påskesøndag.

»Der er også information om, at der er blevet udført selvmordsbombeangreb. Det var helt sikkert en terrorhandling,« Manisha Gunasekera og fortsætter:

»Det har været en yderst tragisk dag for Sri Lanka. Angrebets skala er uden fortilfælde.«

Mindst 207 personer er blevet dræbt i de otte eksplosioner. Udenrigsministeriets Borgerservice bekræfter, at tre danskere er blandt de dræbte. Omkring 450 mennesker er såret - heriblandt flere turister.

Eksplosionerne ramte de tre kirker St. Sebastian's i byen Katuwapitiya, St. Anthony's Kirke i Colombo, og en kirke i Batticaloa i den østlige Sri Lanka.

Også de tre luksushoteller Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel og Cinnamon Grand Colombo blev ramt af bomber. Endnu har ingen taget ansvar for terrorangrebet.